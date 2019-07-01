Завершается строительство двух новых газопроводов в Ростовской области

Source: Gazprom in Russian

Релиз

1 июля 2019, 17:50

Сегодня в Санкт-Петербурге состоялась рабочая встреча Председателя Правления ПАО «Газпром» Алексея Миллера и Губернатора Ростовской области Василия Голубева.

Стороны рассмотрели ход реализации Соглашения о сотрудничестве. В частности, речь шла о газификации региона. Компания завершает сооружение двух межпоселковых газопроводов, которые создадут условия для газификации хуторов Арбузов, Московский, Степной и Типчаковый Мартыновского района; х. Кудинова, станиц Андреевской и Эркетиновской Дубовского района. В этом году планируется начать строительство газопровода-отвода и газораспределительной станции (ГРС) «Садки», семи межпоселковых газопроводов в Боковском, Дубовском, Зимовниковском, Красносулинском и Шолоховском районах.

В рамках развития системы газоснабжения региона предусмотрено финансирование проектно-изыскательских работ для реконструкции ГРС «Новошахтинск», «Сальск» и «Семикаракорск». Реализация этих проектов позволит в перспективе увеличить подачу газа и подключить новых потребителей.

Отдельное внимание было уделено пилотному проекту ускоренного развития рынка газомоторного топлива в регионе. В настоящее время в области действуют 11 автомобильных газонаполнительных компрессорных станций «Газпрома» (АГНКС). В 2019 году компания планирует завершить строительство семи новых АГНКС.

Стороны обсудили участие «Газпрома» в реализации социальных, культурных и спортивных проектов в Ростовской области. В 2018 году компания оказала финансовую поддержку восстановлению родовой усадьбы семьи Чеховых в г. Таганроге и созданию исторического парка «Россия — моя история» в г. Ростове-на-Дону. В настоящее время в рамках программы «Газпром — детям» продолжается сооружение физкультурно-оздоровительных комплексов (ФОК) в п. Орловском (планируется завершить в 2019 году) и г. Новошахтинске.

Алексей Миллер обратил внимание Василия Голубева на рост просроченной задолженности потребителей региона за поставленный газ и на необходимость принятия Правительством области мер по ее сокращению.

Справка

Между «Газпромом» и Правительством Ростовской области подписаны соглашения о сотрудничестве и расширении использования природного газа в качестве моторного топлива, Договор о газификации, а также программа развития газоснабжения и газификации области на период до конца 2020 года.

В 2002–2018 годах «Газпром» построил в Ростовской области 53 газопровода. В результате уровень газификации региона вырос с 67,7% до 88,8% на 1 января 2019 года (в среднем по России — 68,6%).

Управление информации ПАО «Газпром»

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