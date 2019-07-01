Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#главное#орбитальные группировки#космодромы#Метеор-М01.07.2019 11:20

Завершена общая сборка ракеты со спутником «Метеор-М» № 2-2

Сегодня, 1 июля 2019 года, в монтажно-испытательном корпусе космодрома Восточный специалисты предприятий Роскосмоса завершили общую сборку ракеты космического назначения «Союз-2.1б». В соответствии с графиком работ состыкованы головная часть и третья ступень с «пакетом» (включающий первую и вторую ступень) ракеты-носителя.

Ракета космического назначения установлена на транспортно-установочный агрегат и готова к вывозу на стартовый комплекс 2 июля. Пуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат», российским метеорологическим космическим аппаратом «Метеор-М» № 2-2 и другими попутными спутниками запланирован в 08:41 мск 5 июля 2019 года.

По контрактам между компанией Exolaunch GmbH и Главкосмосом будет запущено 28 спутников в интересах Германии, Франции, США, Израиля, Великобритании, Швеции, Финляндии, Тайланда, Эквадора, Чехии и Эстонии. По контракту между Главкосмос Пусковые Услуги и компанией SSTL будет запущен космический аппарат для демонстрации технологии. В рамках программы Госкорпорации «Роскосмос» по развитию и запуску малых космических аппаратов разработки российских университетов будут запущены три российских научно-образовательных спутника формата CubeSat.

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