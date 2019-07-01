Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#главное01.07.2019 17:24

Мониторинг ситуации в Иркутской области

Роскосмос взаимодействует с МЧС России по ситуации в Иркутской области, осуществляя оперативную информационную поддержку ведомства с помощью группировки космических аппаратов дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ).

Съёмка региона, пострадавшего от паводка, осуществляется несколько раз в сутки, полученные снимки немедленно передаются в Национальный центр управления в кризисных ситуациях МЧС. По состоянию на 1 июля 2019 г. (14:00) получены и переданы данные ДЗЗ общей площадью более 1,5 млн кв. км.

В настоящее время в мониторинге задействованы российские космические аппараты ДЗЗ «Ресурс-П» и «Канопус-В», а также космические аппараты партнеров в Международной Хартии по космосу и крупным катастрофам, которая объединяет 16 организаций-участников по всему миру.

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