Source: Russia – Council of the Federation

Председатель Комитета СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности провел встречу с представителями деловых кругов Словацкой Республики.

Председатель Комитета Совета Федерации по Регламенту и организации парламентской деятельности, руководитель группы по сотрудничеству СФ с Национальным советом Словацкой Республики Вячеслав Тимченко ТимченкоВячеслав Степановичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Кировской области провел встречу с представителями деловых кругов Словакии.

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В мероприятии приняли участие председатель Комитета СФ по аграрно- продовольственной политике и природопользованию Алексей Майоров, МайоровАлексей Петровичпредставитель от законодательного (представительного) орган государственной власти Республики Калмыкия председатель Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Олег Мельниченко, МельниченкоОлег Владимировичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Пензенской области члены СФ.

Вячеслав Тимченко и заведующий торгово-экономическим отделом Посольства Словакии в России Даниел Духонь выступили в роли сомодераторов встречи.

Представители бизнеса Словакии обсудили возможные механизмы развития торгово-экономического сотрудничества двух стран, рассказали о ряде перспективных проектов, в том числе в сфере медицинского туризма, спорта.

Встреча сенаторов с представителями деловых кругов Словацкой Республики

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Дмитрий Кузьмин

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Елена Зленко

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Встреча сенаторов с представителями деловых кругов Словацкой Республики

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Встреча сенаторов с представителями деловых кругов Словацкой Республики

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Встреча сенаторов с представителями деловых кругов Словацкой Республики

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Олег Мельниченко

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Римма Галушина

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Олег Ковалев

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Николай Журавлев и Елена Перминова

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Встреча сенаторов с представителями деловых кругов Словацкой Республики

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Вячеслав Тимченко

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Встреча сенаторов с представителями деловых кругов Словацкой Республики

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Александр Пронюшкин

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Олег Цепкин

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Встреча сенаторов с представителями деловых кругов Словацкой Республики

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Член Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Кемеровской области Дмитрий Кузьмин КузьминДмитрий Геннадьевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Кемеровской области рассказал об инвестиционном потенциале региона, основных направлениях развития экономики – угледобыче, машиностроении, химической промышленности, металлургии. Сенатор проинформировал о понятии «территория опережающего развития», где действуют налоговые льготы для привлечения инвестиций. В последние годы в Кузбассе также активно развивается туризм, уделяется значительное внимание экологическим программам.

Член Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике, представитель от исполнительного органа государственной власти Ямало-Ненецкого автономного округа Елена Зленко ЗленкоЕлена Геннадьевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Ямало-Ненецкого автономного округа представила своей регион. «Восемь российских регионов, входящих в Арктическую зону, готовы к сотрудничеству. На их территории сегодня реализуются проекты мирового уровня». Сенатор сообщила, что на Ямале добывается более 80 процентов российского газа, ежегодная добыча составляет около 400 миллиардов кубометров. Ежегодно регион привлекает более 1 триллиона рублей инвестиций. Наряду с добычей нефти и газа активно развивается нефтесервис и газосервис, запущены проекты по производству сжиженного природного газа. «Важная тема – развитие арктического сельского хозяйства, производство молока и молочной продукции».

Член Комитета СФ по экономической политике, представитель от законодательного (представительного) органа Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Юрий Важенин отметил большой потенциал сотрудничества ХМАО с деловыми кругами Словакии. Он отметил, что округ обеспечивает 7,5 процентов промышленного производства РФ и 15 процентов поступлений в российский бюджет, занимает первое место в России и третье место в мире по добыче нефти, первое место в России по производству электроэнергии. Хорошие перспективы развития сотрудничества в сфере туризма, сказал он.

Как заявил Вячеслав Тимченко по итогам мероприятия, встреча с делегацией Словацкой Республики носила особый характер. «Мы привыкли встречаться с парламентариями, а сегодня в зале были представители бизнеса, люди, заинтересованные в развитии экономических связей, готовые инвестировать в проекты, которые реализуются на территории отдельных субъектов Федерации.

«И их доклады, и выступления сенаторов показали, что у нас большой потенциал совместной работы. Мои коллеги заинтересовались проектами в области спорта, переработки сельхозпродукции. Встреча показали, что у нас много общего, мы готовы к реализации проектов, которые важны и полезны для наших людей, для нашего государства».

Сенатор отметил, что речь идет как о реализации инвестиционных проектов на территории России, так и о возможности экспорта российских товаров в Словакию.

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