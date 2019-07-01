Source: Russia – Council of the Federation

Конструктивное взаимодействие исполнительной и законодательной власти служит залогом стабильного развития субъекта РФ, отметил сенатор.

Член Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера, представитель от исполнительного органа государственной власти Республики Бурятия Вячеслав Наговицын НаговицынВячеслав Владимировичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Бурятия в рамках работы в регионе принял участие в торжественном собрании, посвященном 25-летию Народного Хурала Республики, а также провел ряд рабочих встреч и прием граждан.

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«Конструктивное взаимодействие исполнительной и законодательной власти служит залогом стабильности, позволяет региону последовательно раскрывать свой потенциал. Депутатский корпус Народного Хурала — это команда профессионалов, отстаивающих интересы субъекта РФ и его жителей. Уверен, что Народный Хурал впишет немало ярких страниц в историю российского парламентаризма, внесет достойный вклад в развитие и укрепление правового государства и гражданского общества. Плодотворное взаимодействие с Советом Федерации послужит залогом успеха в дальнейшей работе», — подчеркнул сенатор.

Конструктивное взаимодействие исполнительной и законодательной власти служит залогом стабильности, позволяет региону последовательно раскрывать свой потенциал

На мероприятии были вручены награды, в том числе грамоты Совета Федерации.

Вячеслав Наговицын провел встречи с главным федеральным инспектором по Бурятии Сергеем Ромахиным, с уполномоченным по правам человека в регионе Юлией Жамбаловой, рядом руководителей предприятий и организаций, с ветеранами. «Юлия Жамбалова обратилась по вопросу продвижения законопроекта о материальной поддержке бывшим малолетним узникам фашизма», — сказал он.

На совещании с министром по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Республики Александром Аюшеевым сенатор обсудил новые подходы к работе по модернизации системы теплоснабжения Улан-Удэ. Кроме того, рассматривались совместные с правительством региона действия для успешной реализации проектов автодороги Улан-Удэ — Курумкан — Новый Уоян и третьего моста в Улан-Удэ. «По поручению главы Республики Бурятия Алексея Цыденова ЦыденовАлексей СамбуевичГлава Республики Бурятия буду прорабатывать возможности включения этих объектов в бюджет на период 2020–2022 годов», — заключил Вячеслав Наговицын.

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