Source: Russia Federal Space

#ЦПК#главное01.07.2019 16:44

Олег Новицкий удостоен одной из высших наград Франции

Международная космическая станция — уникальный проект, демонстрирующий всему миру не только успехи в области международного научно-технического сотрудничества, но и ставший ярким примером дружбы и взаимной поддержки между покорителями космоса из разных стран. Особенно ценно, когда дружеские отношения внутри экипажа длительной экспедиции на МКС признаются и поддерживаются на уровне правительств зарубежных стран.

Так, 28 июня 2019 года в резиденции Посла Франции в России состоялась торжественная церемония награждения Героя Российской Федерации, летчика-космонавта РФ Олега Викторовича Новицкого знаком отличия Кавалера Ордена Почетного легиона. Высокую награду космонавту вручила Посол Франции в Москве Сильви Берманн, подчеркнув его важную роль в укреплении франко-российского отношений в области пилотируемой космонавтики.

Олег Новицкий принимал участие в двух космических экспедициях на МКС, одна из которых состоялась в 2016-2017 гг. вместе с французским астронавтом Тома Песке и американским астронавтом Пегги Уитсон.

Олег Новицкий поблагодарил Президента Франции за получение высокого признания своей работы со стороны зарубежных коллег. «Счастлив, что мне повезло выполнить космический полет в составе международного экипажа вместе с Тома Песке — ярким представителем французского народа и профессионалом своего дела», — продолжил свое ответное слово Олег Викторович и выразил надежду на сохранение между странами того же уровня сотрудничества и общения, который существует внутри экипажей МКС.

Поздравить Олега Новицкого с вручением одной из высших французских наград пришли руководство Центра подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина и Госкорпорации «Роскосмос», родные, близкие и друзья. Орден Почетного легиона — одна из главенствующих наград Франции за заслуги перед республикой, как в военной, так и в гражданской сферах.

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