Председатель СФ и Председатель Палаты депутатов Парламента Бахрейна обсудили перспективы межпарламентского взаимодействия

Source: Russia – Council of the Federation

Стороны договорились проработать вопрос о создании групп дружбы и о подписании меморандума о сотрудничестве Совета Федерации и Палаты депутатов.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко МатвиенкоВалентина Ивановнапредставитель от исполнительного органа государственной власти города Санкт-Петербурга провела встречу с Председателем Палаты депутатов Национального собрания Королевства Бахрейн Фаузией Абдалла Зейнал.

Валентина Матвиенко отметила, что подобные встречи дают возможность обсудить не только вопросы двусторонних отношений, но и проблемы международной повестки дня. «Мы удовлетворены положительной динамикой развития отношений между нашими странами». Председатель СФ считает, что парламентарии России и Бахрейна должны выходить на новый уровень взаимодействия.

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Валентина Матвиенко отметила, что благоприятную основу двусторонних отношений формирует близость позиций России и Бахрейна по ключевым проблемам ближневосточной проблематики, схожесть видения путей урегулирования существующих в этом районе конфликтов, с опорой на широкий национальный диалог и противодействие терроризму.

Фаузия Абдалла Зейнал поддержала позицию главы Совета Федерации. «Мы высоко ценим внимание Москвы к решению вопросов в регионе в отношении мер безопасности и стабильности», — сказала она.

Участники беседы обсудили вопросы межрегионального общения. Председатель СФ отметила, что многие субъекты Российской Федерации готовы развивать связи с Королевством Бахнейн.

По словам Валентины Матвиенко, важно развивать торгово-экономические связи, активизировать работу Делового совета России и Бахрейна и взаимодействия в инновационной сфере.

Фаузия Абдалла Зейнал согласилась с оценками главы Совета Федерации, подчеркнув особую роль парламентов в современном мире. Она также обратила внимание на усиление влияния женщин в современном обществе.

В ходе беседы стороны договорились проработать вопрос о создании групп дружбы, а также о подписании меморандума о сотрудничестве Совета Федерации и Палаты депутатов Парламента Бахрейна.

Спикер Палаты депутатов пригласила Валентину Матвиенко посетить Бахрейн с официальным визитом.

В свою очередь глава СФ пригласила Фаузию Абдалла Зейнал в удобное для нее время приехать в Россию с официальным визитом, а также в 2021 году принять участие в работе Третьего Евразийского женского форума, который пройдет в Санкт-Петербурге.

В беседе приняли участие заместитель Председателя Совета Федерации, координатор группы по сотрудничеству с парламентами арабских государств Ильяс Умаханов, УмахановИльяс Магомед-Саламовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Дагестан председатель Комитета СФ по международным делам Константин Косачев, КосачевКонстантин Иосифовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Марий Эл первый заместитель председателя Комитета СФ по экономической политике Сергей Калашников КалашниковСергей Вячеславовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Брянской области и заместитель председателя Комитета СФ по международным делам Фарит Мухаметшин. МухаметшинФарит Мубаракшевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Самарской области

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