Рустем Усманов возглавил ООО «Газпром трансгаз Казань»

Source: Gazprom in Russian

Релиз

1 июля 2019, 19:05

Генеральным директором ООО «Газпром трансгаз Казань» назначен Рустем Усманов.

Рустем Усманов родился в 1969 году в г. Уфе. Окончил Уфимский нефтяной институт по специальности «проектирование, сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ», а также Всероссийский заочный финансово-экономический институт по специальности «менеджмент». Кандидат технических наук.

В структуре «Газпрома» работает около 27 лет.

В 1992–1996 годах — мастер линейно-эксплуатационной службы, затем главный инженер Кармаскалинского линейного производственного управления магистральных газопроводов ООО «Газпром трансгаз Уфа».

В 1996–2007 годах — начальник производственного отдела по эксплуатации магистральных газопроводов, газораспределительных станций (ГРС) и газового хозяйства, затем главный технолог по эксплуатации, ремонту, диагностике магистральных газопроводов и ГРС ООО «Газпром трансгаз Уфа».

В 2007–2008 годах — заместитель генерального директора по производству ООО «Газпром трансгаз Уфа».

В 2008–2019 годах — главный инженер — заместитель генерального директора ООО «Газпром трансгаз Уфа».

Рафкат Кантюков, возглавлявший ООО «Газпром трансгаз Казань» с 1998 года, освобожден от занимаемой должности в связи с выходом на пенсию.

Справка

ООО «Газпром трансгаз Казань» — 100-процентное дочернее общество ПАО «Газпром». Компания эксплуатирует более 5,7 тыс. км магистральных газопроводов, свыше 41 тыс. км распределительных газопроводов и около 200 газораспределительных станций, ежегодно обеспечивая транспортировку порядка 250 млрд куб. м газа.

Управление информации ПАО «Газпром»

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