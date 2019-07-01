Состоялся визит делегации Верховной прокуратуры Республики Корея в Генеральную прокуратуру Российской Федерации

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

В Москве в рамках реализации Программы сотрудничества между Генеральной прокуратурой Российской Федерации и Верховной прокуратурой Республики Корея на 2018–2020 годы состоялся семинар на тему «Международно-правовое сотрудничество в сфере выдачи и оказания правовой помощи по уголовным делам, в том числе по организации розыска, ареста, конфискации и возврата имущества, полученного преступным путем».

Российскую сторону представил начальник Главного управления международно-правового сотрудничества Петр Городов. Во встрече также приняли участие руководители и работники управлений Главного управления международно-правового сотрудничества Генеральной прокуратуры Российской Федерации.

Южнокорейскую делегацию возглавил директор Центра международного сотрудничества Верховной прокуратуры Республики Корея

Сон Ён Бэ.

В ходе встречи стороны обменялись мнениями о положительном развитии российско-южнокорейского сотрудничества в сфере выдачи и оказания правовой помощи по уголовным делам, отметив отсутствие в настоящее время проблем на данном направлении взаимодействия.

Южнокорейские коллеги поблагодарили российскую сторону за успешное и плодотворное сотрудничество, поделились опытом работы по возврату похищенных культурных ценностей другим зарубежным партнерам.

По результатам встречи достигнута договоренность о продолжении эффективного взаимодействия.

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