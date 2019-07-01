СПбГУ открывает очный прием документов на программы магистратуры

Source: Saint Petersburg State University in Russian

Подать заявление абитуриенты могут лично в одном из информационных центров Комиссии по приему документов СПбГУ, а также в электронно-цифровой форме: с 1 марта открыт Личный кабинет поступающего. На сегодня более 900 абитуриентов подали документы в электронно-цифровой форме.

Адреса приема документов в СПбГУ в 2019 году

Количество мест для приема в СПбГУ в этом году выросло: для будущих студентов магистратуры предусмотрено 2131 бюджетное место (в прошлом году — 1990), а также 1663 места по договорам об оказании платных образовательных услуг (в прошлом году — 1421). Поступающие могут выбрать любую из 206 образовательных программ магистратуры, 53 из которых являются новыми. Увеличилось и количество магистерских программ, на которые абитуриенты могут поступить по портфолио: теперь их 186.

В число новых программ вошла «Современная математика». Двухгодичное обучение математике и теоретической информатике в рамках магистратуры будет проводиться в основном на английском языке при участии научных работников Лаборатории имени П. Л. Чебышёва СПбГУ, научный руководитель которой — лауреат премии Филдса Станислав Смирнов, главный научный сотрудник Санкт-Петербургского государственного университета и профессор Женевского университета.

К тому же в 2019 году в СПбГУ открывается новая междисциплинарная магистерская программа «Цифровая экономика», ориентированная на абитуриентов, планирующих стать востребованными специалистами в сфере электронного бизнеса. Она объединяет в себе три основных блока новой отрасли экономики: работу с данными, алгоритмы искусственного интеллекта, а также способы вывода цифрового продукта на рынок. Обучающиеся освоят такие области, как информационно-коммуникативные технологии, методы прикладной математики и основы ведения бизнеса.

Отметим, что в этом году впервые в качестве индивидуальных достижений поступающих будут учитываться результаты участия в Олимпиаде «Я — профессионал». Медалистам, победителям и призерам состязания по предметам, по которым СПбГУ являлся организатором или соорганизатором, начислят дополнительные баллы: 25, 50 либо 100. Как и в прошлом году, в качестве индивидуальных достижений будут учитываться пройденные абитуриентом онлайн-курсы СПбГУ. Наличие сертификата об окончании профильных курсов даст пять дополнительных баллов при поступлении.

Напомним, что прием заявлений и документов от абитуриентов через Личный кабинет, а также очно продлится до 20 июля 2019 года. Полный перечень магистерских программ и вся необходимая информация размещены в разделе Приемной комиссии сайта СПбГУ.

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