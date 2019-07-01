С. Лисовский провел встречу с делегацией Немецкого сельскохозяйственного общества

Source: Russia – Council of the Federation
Стороны обсудили актуальные вопросы развития сельского хозяйства, сотрудничества в сфере агропромышленного комплекса.
Встреча С. Лисовского с делегацией Немецкого сельскохозяйственного общества
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Встреча С. Лисовского с делегацией Немецкого сельскохозяйственного общества
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Встреча С. Лисовского с делегацией Немецкого сельскохозяйственного общества
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Встреча С. Лисовского с делегацией Немецкого сельскохозяйственного общества
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Встреча С. Лисовского с делегацией Немецкого сельскохозяйственного общества
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Встреча С. Лисовского с делегацией Немецкого сельскохозяйственного общества
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Встреча С. Лисовского с делегацией Немецкого сельскохозяйственного общества
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Встреча С. Лисовского с делегацией Немецкого сельскохозяйственного общества
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Встреча С. Лисовского с делегацией Немецкого сельскохозяйственного общества
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Встреча С. Лисовского с делегацией Немецкого сельскохозяйственного общества
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Встреча С. Лисовского с делегацией Немецкого сельскохозяйственного общества
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Встреча С. Лисовского с делегацией Немецкого сельскохозяйственного общества
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Встреча С. Лисовского с делегацией Немецкого сельскохозяйственного общества
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Встреча С. Лисовского с делегацией Немецкого сельскохозяйственного общества
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Встреча С. Лисовского с делегацией Немецкого сельскохозяйственного общества
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Встреча С. Лисовского с делегацией Немецкого сельскохозяйственного общества
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Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Лисовский ЛисовскийСергей Федоровичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Курганской области провел встречу с делегацией Немецкого сельскохозяйственного общества.
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В свою очередь представители немецкой делегации отметили, что содействие продвижению научно-технического прогресса стало главной задачей общества, которое занимается проведением специализированных выставок современной и инновационной продукции, технологий и сервисных услуг в области сельского хозяйства. Они выразили заинтересованность в укреплении сотрудничества с российскими аграриями.
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Во встрече приняли участие директор Департамента растениеводства, механизации, химизации и защиты растений Министерства сельского хозяйства РФ Роман Некрасов, президент Национального союза агростраховщиков Корней Биждов.