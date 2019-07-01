С. Лисовский провел встречу с делегацией Немецкого сельскохозяйственного общества

Source: Russia – Council of the Federation

Стороны обсудили актуальные вопросы развития сельского хозяйства, сотрудничества в сфере агропромышленного комплекса.

Встреча С. Лисовского с делегацией Немецкого сельскохозяйственного общества

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Встреча С. Лисовского с делегацией Немецкого сельскохозяйственного общества

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Встреча С. Лисовского с делегацией Немецкого сельскохозяйственного общества

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Встреча С. Лисовского с делегацией Немецкого сельскохозяйственного общества

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Встреча С. Лисовского с делегацией Немецкого сельскохозяйственного общества

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Встреча С. Лисовского с делегацией Немецкого сельскохозяйственного общества

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Встреча С. Лисовского с делегацией Немецкого сельскохозяйственного общества

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Встреча С. Лисовского с делегацией Немецкого сельскохозяйственного общества

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Встреча С. Лисовского с делегацией Немецкого сельскохозяйственного общества

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Встреча С. Лисовского с делегацией Немецкого сельскохозяйственного общества

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Встреча С. Лисовского с делегацией Немецкого сельскохозяйственного общества

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Встреча С. Лисовского с делегацией Немецкого сельскохозяйственного общества

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Встреча С. Лисовского с делегацией Немецкого сельскохозяйственного общества

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Встреча С. Лисовского с делегацией Немецкого сельскохозяйственного общества

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Встреча С. Лисовского с делегацией Немецкого сельскохозяйственного общества

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Встреча С. Лисовского с делегацией Немецкого сельскохозяйственного общества

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Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Лисовский ЛисовскийСергей Федоровичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Курганской области провел встречу с делегацией Немецкого сельскохозяйственного общества.

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Сенатор проинформировал о структуре, порядке формирования и деятельности верхней палаты российского парламента. Сергей Лисовский уделил особое внимание работе над совершенствованием законодательства в области агрострахования.

Статс-секретарь – заместитель Министра сельского хозяйства РФ Иван Лебедев рассказал о мерах государственной поддержки сельхозпроизводителей и повышении инвестиционной привлекательности агропромышленного комплекса. По его словам, подобными механизмами являются предоставление льготного кредитования, возмещение части прямых понесенных затрат на создание и модернизацию объектов АПК, заключение специальных инвестиционных контрактов.

Руководитель Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору Сергей Данкверт остановился на вопросах формирования экспортно-импортного потенциала, взаимодействия с европейскими странами.

В свою очередь представители немецкой делегации отметили, что содействие продвижению научно-технического прогресса стало главной задачей общества, которое занимается проведением специализированных выставок современной и инновационной продукции, технологий и сервисных услуг в области сельского хозяйства. Они выразили заинтересованность в укреплении сотрудничества с российскими аграриями.

В рамках дискуссии обсуждались основные направления развития сельского хозяйства, регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. Участники подчеркнули важность обмена опытом и лучшими наработками между Россией и Германией.

Во встрече приняли участие директор Департамента растениеводства, механизации, химизации и защиты растений Министерства сельского хозяйства РФ Роман Некрасов, президент Национального союза агростраховщиков Корней Биждов.

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