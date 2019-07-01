Source: Russia – Council of the Federation

В Ярославле открылась международная конференция «Высокие технологии в эндоскопии пищеварительной системы».

Первый заместитель председателя Комитета СФ по социальной политике, представитель от исполнительного органа государственной власти Ярославской области Игорь Каграманян КаграманянИгорь Николаевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Ярославской области принял участие в открытии международной конференции «Высокие технологии в эндоскопии пищеварительной системы». Состоявшееся в Ярославле мероприятие посвящено стандартам и новым технологиям эндоскопической диагностики и лечения заболеваний пищеварительной системы.

Игорь Каграманян обратил внимание на то, что проведение конференции в Ярославле не случайно: этот город постепенно становится столицей отечественной эндоскопии.

«Сейчас реализуется национальная онкологическая программа и мы активно заявляем, что ярославская эндоскопическая школа способна реализовать задачи не только в регионе, но и может выйти на межрегиональный уровень в части эндоскопии и раннего выявления рака пищеварительной системы», — сказал представитель региона в верхней палате российского парламента.

Сенатора поддержал Председатель Российского эндоскопического общества, профессор Михаил Королев, отметив, что Ярославская школа эндоскопии является одной из лучших в стране, объединяя в себе и людей – профессионалов своего дела, и отношение администрации, и необходимую аппаратуру.

Игорь Каграманян

В рамках конференции начал работу 21-й российско-японский симпозиум, позволяющий лидерам японской и российской эндоскопии обмениваться опытом, а также новыми технологиями диагностики и лечения заболеваний пищеварительной системы.

От имени губернатора Ярославской области Дмитрия Миронова МироновДмитрий ЮрьевичГубернатор Ярославской области гостей симпозиума приветствовал заместитель председателя Правительства Ярославской области Игорь Селезнев, выразив глубокую признательность японским коллегам, подчеркнув при этом, что сотрудничество Ярославской области с Японией стало основой стратегии развития эндоскопии в России.

Президент Японского общества гастроэнтерологической эндоскопии, профессор Хисао Таджири отметил тесное сотрудничество между Российским эндоскопическим обществом и Японским обществом гастроэнтерологической эндоскопии.

В конференции приняли участие представители органов власти Ярославской области, эксперты и врачи в области эндоскопии.

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