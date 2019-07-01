4 июля Владимир Путин посетит Италию

Source: President of Russia – Kremlin

В ходе официального визита запланированы переговоры главы Российского государства с Президентом Итальянской Республики Серджо Маттареллой и Председателем Совета министров Италии Джузеппе Конте.

Лидеры обсудят ключевые вопросы российско-итальянского сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, а также актуальные международные и региональные темы.

Предполагается совместное участие Владимира Путина и Джузеппе Конте в заседании российско-итальянского форума-диалога гражданских обществ.

Кроме того, Президент России посетит Ватикан и встретится с Папой Римским Франциском.

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