Source: President of Poland in Polish

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej / Dla mediów / Zapowiedzi prasowe / Udział Prezydenta RP w otwarciu konferencji pt. „People and Climate – Solidarity and Just Transition”

Środa, 3 lipca 2019 10:00

Udział Prezydenta RP w otwarciu konferencji pt. „People and Climate – Solidarity and Just Transition”

3 lipca 2019 roku (środa) o godz. 10.00 Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda weźmie udział w otwarciu konferencji pt. „People and Climate – Solidarity and Just Transition”, która odbędzie się w Hotelu Hilton w Warszawie.

Planowane jest wystąpienie Prezydenta RP.

Obsługa medialna wyłącznie dla osób akredytowanych. Obowiązują akredytacje prowadzone przez Biuro Prezydencji COP24 na stronie:

https://cop24.gov.pl/pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/people-and-climate-solidarity-and-just-transition-conference-invitation-for-press-representatives/

Szczegółowych informacji nt. wydarzenia udziela koordynator prasowy konferencji – Anna Nahajska z Biura Prezydencji COP24,

; tel. +48 882 434 149.

Informacji dot. udziału Prezydenta RP w konferencji udziela Michał Zatyka,

; tel. +48 22 695 10 25, tel. kom. +48 721 800 697.

Poleć znajomemu

Logowanie dla dziennikarzy

Opuszczasz oficjalny serwis Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dziękujemy za odwiedzenie naszej strony.Zapraszamy ponownie.

MIL OSI