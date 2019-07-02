Source: Russia – Council of the Federation

Первый заместитель Председателя СФ провел заседание Совета по вопросам АПК и природопользования при СФ, посвященное проблемам и перспективам развития сельскохозяйственного экспорта.

Первый заместитель Председателя Совета Федерации Николай Федоров ФедоровНиколай Васильевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Чувашской Республики провел заседание Совета по вопросам агропромышленного комплекса и природопользования при СФ на тему «Экспортный потенциал агропромышленного комплекса Российской Федерации: проблемы и перспективы развития».

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Первый вице-спикер СФ отметил, что Россия прочно занимает лидирующие позиции по экспорту зерна. «Стабильный рост производства и экспорта продукции АПК – устойчивая тенденция последних лет. Так, в минувшем году объем экспорта сельхозпродукции составил 25,7 миллиардов долларов, что почти на 20 процентов больше, чем в 2017 году. К концу 2024 года нужно выйти на новый рубеж — 45 миллиардов долларов. Такая задача поставлена в майском Указе Президента РФ».

В то же время, добавил Николай Федоров, недостаточность объемов производства, прежде всего, продукции с высокой добавленной стоимостью, неразвитость экспортной инфраструктуры, нехватка мощностей для хранения и перевозки, малоэффективная система продвижения российских товаров на внешние рынки сдерживают наращивание экспорта аграрной продукции. «Мировой рынок продовольствия – это высококонкурентный сегмент. Мы вывозим в основном сырье и продукцию с невысокой добавленной стоимостью. Следует позаботиться не только о качестве продукции, но и заметно облегчить нашим аграриям доступ на внешние рынки сбыта. Более системно отстаивать торгово-экономические интересы России, бороться за новые ниши на зарубежных рынках».

Николай Федоров

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Сергей Митин и Алексей Майоров

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Заседание Совета по вопросам агропромышленного комплекса и природопользования

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Заседание Совета по вопросам агропромышленного комплекса и природопользования

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Заседание Совета по вопросам агропромышленного комплекса и природопользования

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Елена Зленко

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Владимир Лебедев и Сергей Белоусов

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Геннадий Орденов

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Алексей Кондратенко

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Татьяна Гигель

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Заседание Совета по вопросам агропромышленного комплекса и природопользования

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Заседание Совета по вопросам агропромышленного комплекса и природопользования

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Заседание Совета по вопросам агропромышленного комплекса и природопользования

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По словам первого вице-спикера СФ, механизмом решения поставленных Президентом РФ задач призван стать федеральный проект «Экспорт продукции АПК». «Объем его финансового обеспечения в расчете на шесть лет составит более 400 миллиардов рублей. В первую очередь, средства будут направлены на стимулирование производства новой экспортно ориентированной товарной массы, организацию эффективных логистических цепочек, устранение торговых барьеров и помощь отечественным сельхозпроизводителям в продвижении на зарубежные рынки».

Для быстрого наращивания экспортных возможностей нужны мобилизация всех ресурсов и решение застарелых проблем российского АПК

Николай Федоров считает, что для быстрого наращивания экспортных возможностей нужны мобилизация всех ресурсов и решение застарелых проблем российского АПК. «В их числе – дальнейшее совершенствование механизмов господдержки сельхозпроизводителей, ускорение обновления парка машин и оборудования и преодоления технологической зависимости от импорта семенного, посадочного и племенного материалов. Развитию экспорта будут способствовать активное внедрение инноваций, цифровизация сельского хозяйства, использование прозрачных электронных биржевых механизмов. Предмет постоянного и парламентского контроля – эффективность использования земельных ресурсов и цены на материально-технические ресурсы, особенно горюче-смазочные материалы».

Первый вице-спикер СФ уделил особое внимание вопросам изучения и применения разрешенных ВТО форм и механизмов поддержки и стимулирования экспорта, лучших международных практик, инструментов кредитной и страховой поддержки экспорта.

Как указал Николай Федоров, благодаря Президенту РФ была утверждена госпрограмма «Комплексное развитие сельских территорий», нацеленная на сокращение разрыва в уровне жизни между городом и селом. «Но от цифр на бумаге до конкретных дел у нас, как правило, «дистанция огромного размера». И эту тему мы берем на парламентский контроль».

Первый вице-спикер СФ добавил, что рост экспорта благотворно сказывается на экономике страны. «Задача властей – обеспечить соблюдение оптимального баланса между наращиванием экспортного потенциала и продовольственной безопасностью страны. Нельзя, чтобы в результате неконтролируемого экспорта был ущемлен российский потребитель».

Также он подчеркнул важность государственной поддержки экспортных возможностей малого и среднего сельхозпроизводителя. «Иначе весь объем господдержки проглотят крупные акулы российского агробизнеса. Крестьянским хозяйствам и небольшим коллективным предприятиям сложно выйти со своей продукцией на внешние рынки». Николай Федоров сообщил, что на одном из заседаний Комиссии Правительства по законопроектной деятельности одобрен законопроект о регулировании поддержки экспортной деятельности малого и среднего предпринимательства. «Документ призван облегчить выход на внешние рынки. Важно как можно быстрее принять его. Это первый шаг. А затем – создание современной эффективной товаропроводящей инфраструктуры, включающей оптово-логистические центры, мощности по хранению и переработке, модернизированные морские торговые порты и грузовые авиатерминалы».

Первый вице-спикер СФ считает необходимым актуализировать Доктрину продовольственной безопасности Российской Федерации, включив показатель самообеспеченности семенами основных сельскохозяйственных культур. «В проекте, внесенном Минсельхозом в Правительство РФ, пороговое значение составляет 75 процентов. Это позволит уйти от имортозависимости и увеличить экспортный потенциал аграрного сектора. Но важно, чтобы данный показатель рассчитывался и контролировался по основным сельскохозяйственным культурам, а не по совокупности всех культур».

По его словам, значительный потенциал увеличения объемов агроэкспорта заключен в развитии органического земледелия. «Здесь дополнительным импульсом станет вступление в силу с 1 января 2020 года федерального закона об органической продукции. Минсельхозу надо обеспечить своевременное принятие соответствующих подзаконных актов. За этим также необходим наш парламентский контроль».

В целом создание благоприятных условий для развития экспорта агропродукции требует совершенствования действующего законодательства, сказал Николай Федоров.

Заместитель Министра сельского хозяйства РФ Оксана Лут рассказала об основных направлениях и объемах экспорта сельскохозяйственной продукции, проинформировала о работе по расширению рынков сбыта. Отдельное внимание замминистра уделила мерам государственной поддержки производителей. «На все требования экспортеров мы реагируем. Наша задача — стремиться к увеличению показателей по сравнению с предыдущим годом».

Руководитель Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору Сергей Данкверт поднял тему допуска на мировые рынки российской продукции с точки зрения фитосанитарных и ветеринарных требований. Глава ведомства отметил важность совершенствования законодательства в области обеспечения безопасности сельскохозяйственной продукции и продовольствия, надзора за здоровьем животных, растений и контроля происхождения продукции.

Председатель Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Майоров МайоровАлексей Петровичпредставитель от законодательного (представительного) орган государственной власти Республики Калмыкия подчеркнул необходимость создания равных условий для отечественных и зарубежных экспортеров, в частности, внесения изменений в таможенно-тарифную политику России, а также подготовки кадров для внешнеэкономического сектора агропромышленного комплекса.

В мероприятии приняли участие члены Совета Федерации, заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы Андрей Цыганов, заместитель руководителя Федерального агентства по рыболовству Петр Савчук, представители органов государственной власти субъектов РФ, общественных организаций, научного и экспертного сообщества.

В завершение обсуждения Николай Федоров проинформировал о том, что следующее заседание Совета состоится в декабре 2019 года и будет посвящено реализации национального проекта «Экология». Кроме того, сообщил первый вице-спикер СФ, принято решение об образовании секции по вопросам изменения климата, в которую вошли члены Совета.

По итогам заседания принят проект решения Совета, который содержит соответствующие рекомендации Государственной Думе, Правительству РФ, профильным министерствам и ведомствам, региональным исполнительным органам государственной власти. Документ будет дорабатываться.

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