Source: Russia Federal Space

#СМИ#главное02.07.2019 17:33

В Генпрокуратуре отметили укрепление финансовой дисциплины в Роскосмосе

Заместитель генерального прокурора России Дмитрий Демешин заявил об укреплении финансовой дисциплины в сфере космического оборонного заказа.

«Во взаимодействии с Госкорпорацией „Роскосмос“ прокуратуре удалось добиться укрепления финансовой дисциплины в сфере космического оборонного заказа, улучшить ситуацию с его исполнением, сократить задолженность предприятий по невыполненным обязательствам», — сказал он в интервью журналу «Право и защита».

По словам Демешина, деятельность нынешней администрации Роскосмоса с контроля Генпрокуратуры не снимается, он ведется в постоянном режиме. Вместе с тем он заметил, что «результат деятельности нового руководства [Роскосмоса] стоит ждать чуть позже».

Он сообщил, что Роскосмосом по итогам рассмотрения представления Генпрокуратуры обеспечивается устранение нарушений. «Введена жесткая система контроля за исполнением законодательства о государственном оборонном заказе. Проведена работа по закреплению персональной ответственности должностных лиц, формируется система внутреннего контроля, обеспечивающая постоянный мониторинг подведомственных мероприятий», — рассказал Демешин. По его словам, корпорация организовала ряд аудиторских проверок. По факту выявленных нарушений проведены служебные проверки, около 20 виновных должностных лиц уволены из корпорации и ключевых предприятий космической отрасли.

Источник: ТАСС, 2 июля 2019 года

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