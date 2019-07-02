В Духовном управлении мусульман РФ прошло чествование выпускников программы «Исламоведение»

Source: Saint Petersburg State University in Russian

В поздравительной речи председатель Совета муфтиев России шейх Равиль Гайнутдин отметил, что дипломы двух крупнейших вузов страны — СПбГУ и МГУ, куда Московский исламский институт направляет своих выпускников, демонстрируют глубину и качество подготовки молодых специалистов в области культуры и истории ислама.

Программа магистратуры «Исламоведение»

Сегодня молодые имамы имеют возможность получать не только теологическое, но и светское образование, погружаться в науку. К этому Духовное управление мусульман России шло почти четверть века, подчеркнул Равиль Гайнутдин. «Мы надеемся, что вы, уважаемые выпускники, получившие богословское образование не только в Московском исламском институте, но и в СПбГУ и МГУ, будете способны продвигать дальше исламскую мысль», — добавил он.

Мы выходим на новый этап развития нашего исламского образования. Мы имеем прекрасную возможность создать образовательный центр не мирового, но как минимум регионального значения — в пределах постсоветского пространства, для этого есть все необходимое. Такой центр готовил бы мусульманскую элиту — руководящий состав религиозных управлений, богословов и ректоров учебных заведений, умеющих работать в многоконфессиональных обществах светских государств для всех стран Содружества Независимых Государств.

Председатель Духовного управления мусульман Российской Федерации, председатель Совета муфтиев России, муфтий шейх Равиль Гайнутдин

Также в рамках церемонии муфтий шейх Равиль Гайнутдин назначил выпускников Университета на религиозные должности. Так, Фанис Салахетдинов занял должность заместителя председателя Централизованной религиозной организации Духовного управления мусульман Нижегородской области по учебно-воспитательной работе и второго имам-хатыба Нижегородской соборной мечети, Ильгиз Давлетшин — позицию научного сотрудника Московского исламского института и редактора издательского дома «Медина», а Мухаммад Кадеев стал имам-мухтасибом Краснодарского края.

Источник — пресс-служба Духовного управления мусульман Российской Федерации

Ранее в Санкт-Петербургском университете успешно прошли защиты выпускных дипломных работ будущих магистров-исламоведов. «Вы не только защитили свои дипломные работы на высший бал — “отлично”, но и продемонстрировали высокий уровень стремления и подготовки на протяжении всего обучения в старейшем университете России, коим и является СПбГУ», — поздравил выпускников ректор Московского исламского института, профессор СПбГУ Дамир Мухетдинов, возглавивший государственную аттестационную комиссию.

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