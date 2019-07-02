В Ивановской области за нарушения трудового законодательства дисквалифицирован генеральный директор ООО «Ивановский завод светотехники Электро»

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Прокуратура Фрунзенского района г. Иваново Ивановской области провела проверку соблюдения трудовых прав граждан.

Установлено, что в ООО «Ивановский завод светотехники Электро» задолженность по заработной плате по состоянию на май 2019 года составила более 900 тыс. рублей. Руководитель предприятия не принял меры по погашению задолженности по заработной плате, чем нарушил трудовое законодательство и ущемил трудовые права работников.

Прокуратура приняла комплекс мер, направленный на восстановление нарушенных прав работников, по итогам рассмотрения которых названная задолженность по заработной плате погашена полностью.

Кроме того, прокуратура возбудила дело об административном правонарушении в отношении генерального директора.

Мировой судья судебного участка № 2 Фрунзенского судебного района г. Иваново, рассмотрев названные материалы дела, признал работодателя виновным в совершении правонарушения по ч. 7 ст. 5.27 КоАП РФ (совершение административного правонарушения, ранее подвергнутым наказанию за аналогичное административное правонарушение) и дисквалифицировал его сроком на 1 год.

Постановление мирового суда в законную силу не вступило.

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