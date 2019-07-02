В Омской области осуждены двое иностранных граждан за незаконное пересечение Государственной границы

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Исилькульский городской суд Омской области вынес приговор по уголовному делу в отношении 31-летнего гражданина Республики Армения и 29-летнего гражданина Республики Узбекистан. Они признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 322 УК РФ (незаконное пересечение Государственной границы Российской Федерации группой лиц по предварительному сговору).

В суде установлено, что указанные лица при нахождении в Центре временного содержания иностранных граждан в связи с ожиданием исполнения решений суда об их выдворении с территории Российской Федерации, вступили в предварительный сговор, направленный на незаконное пересечение Государственной границы России вне пунктов пропуска после их выдворения.

В феврале 2019 года они были выдворены в Республику Казахстан. В этот же день фигуранты уголовного дела пешком добрались до места прохождения государственной границы на расстоянии 1 км от автомобильного пункта пропуска «Исилькуль», где преодолев ограждение из колючей проволоки, пересекли Государственную границу Российской Федерации, после чего были задержаны сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Омской области.

Вину в совершенном преступлении иностранные граждане признали в полном объеме.

Суд назначил им наказание в виде 7 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима каждому.

Судебный акт не вступил в законную силу.

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