В рамках работы в Самарской области С. Мамедов провел прием граждан

Source: Russia – Council of the Federation

Поднятые вопросы будут решаться совместно с профильными ведомствами и администрациями муниципалитетов, подчеркнул сенатор.

Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по Регламенту и организации парламентской деятельности, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Самарской области Сергей Мамедов в рамках работы в регионе провел прием граждан.

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Основной темой обращений стало улучшение жилищных условий.

Жительница поселка Петра Дубрава обратилась к сенатору с просьбой о помощи в обеспечении жильем. Другая посетительница сообщила о нарушении сроков переселения из аварийного дома.

Тема переселения из аварийного жилья требует особого внимания

«Качество жилья определяет качество жизни. Тема переселения из аварийного жилья очень важна и требует особого внимания», — отметил Сергей Мамедов.

Подводя итоги приема, парламентарий подчеркнул, что все вопросы взяты на контроль и будут решаться совместно с администрациями муниципалитетов и профильными ведомствами.

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