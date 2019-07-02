Екатеринбург примет в 2023 году Всемирную летнюю универсиаду

Source: Russia Ministry of Sport

Сегодня, 2 июля, в Неаполе (Италия) состоялось заседание Исполнительного комитета Международной федерации студенческого спорта (FISU), на котором была рассмотрена заявка Екатеринбурга на право проведения в 2023 году XXXII Всемирной летней универсиады.

Заявку представили Министр спорта Российской Федерации Павел Колобков, Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и другие официальные лица.

В своём выступлении Павел Колобков отметил, что Россия является надежным партнёром по организации крупнейших спортивных соревнований. «Вы все прекрасно знаете приверженность нашей страны к спорту, к его идеалам и объединяющей роли, – сказал он. – В последние годы России провела Олимпийские и Паралимпийские зимние игры, Чемпионат мира по футболу и, конечно, всемирные универсиады по летним и зимним видам спорта, которые прошли успешно и оставили богатое наследие».

«Выбор Екатеринбурга в качестве места проведения XXXII Всемирной летней Универсиады 2023 года станет абсолютно верным и беспроигрышным шагом для всего мирового студенческого спортивного движения», – подчеркнул глава Минспорта России.

Евгений Куйвашев подтвердил, что Екатеринбург и Свердловская область готовы к организации и проведению крупных спортивных событий. «Расположенный на границе Европы и Азии, наш старинный Екатеринбург сегодня – молодой и динамичный город. Его будущее определяют многотысячное сообщество студентов. Здесь – три десятка высших учебных заведений, выпускники которых работают буквально во всех отраслях национальной экономики», – сказал глава Свердловской области. Губернатор заметил, что в Екатеринбурге хорошо развита спортивная инфраструктура, насчитывающая более 1,7 тысячи спортивных сооружений и дающая возможность заниматься практически любым видом спорта. Евгений Куйвашев подчеркнул также, что подготовка к Универсиаде придаст мощный импульс развитию экономики региона.

После завершения презентации состоялась процедура закрытого голосования Исполкома FISU, в ходе которого принято решение о проведении в 2023 году XXXII Всемирной летней универсиады в Екатеринбурге.

«Екатеринбург представил действительно сильную заявку. Для проведения соревнований будут задействованы 28 объектов, часть из них – наследие Чемпионата мира по футболу-2018, – сказал Павел Колобков. – Отмечу, что власти Свердловской области и лично губернатор Евгений Куйвашев уделяют большое внимание развитию спорта в регионе. Порядка 40 видов спорта входят в перечень базовых для области. Проводится активная работа по привлечению на Урал крупных международных соревнований. Не сомневаюсь, Екатеринбург проведёт Универсиаду на высшем уровне. И в очередной раз докажет, что сегодня для россиян спорт – норма жизни».

Фото: пресс-служба Губернатора и Администрации Свердловской области

Пресс-служба Минспорта России

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