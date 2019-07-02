И. Каграманян: Ярославская Областная детская больница тестирует новое устройство для восстановления после травм или операций

Source: Russia – Council of the Federation

В рамках работы в регионе сенатор посетил отделение больницы.

Первый заместитель председателя Комитета СФ по социальной политике, представитель от исполнительного органа государственной власти Ярославской области Игорь Каграманян КаграманянИгорь Николаевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Ярославской области в ходе поездки в регион посетил филиал Областной детской клинической больницы, в отделении патологии речи и нейрореабилитации которой проходит адаптацию уникальный роботизированный костюм «ЭкзоАтлет».

Смотрите также

По словам сенатора, в 2018 году отделение совместно с московским научно-практическим центром детской психоневрологии, научно-исследовательским институтом неотложной детской хирургии и травматологии и Санкт-Петербургским НИИ фтизиопульмонологии Минздрава России принимало участие в разработке медико-технических требований к этому устройству. Экзоскелет – повторяющее биомеханику человека устройство предназначено для восстановления утраченной мышечной активности после травм или операций, а также для восстановления подвижности людей с ограниченной мобильностью, в том числе больных с тяжелыми неврологическими заболеваниями.

Игорь Каграманян обратил внимание на то, что раньше подобные аппараты производились только за границей, а «ЭкзоАтлет» — это отечественная разработка, работа над которой началась в рамках проекта «Национально-технологическая инициатива».

При этом, осмотрев вместе с главным врачом отделение, сенатор отметил, что для оказания помощи большему числу нуждающихся в ней пациентов, необходимо увеличить площадь отделения.

«После ремонта неврологического корпуса должно освободиться помещение порядка ста квадратных метров и его можно будет присоединить к детскому отделению. Это позволит создать хороший современный зал для занятий лечебной физкультурой, массажа и проведения других методик реабилитации. Благодаря дополнительным площадям мы сможем существенно увеличить количество детей, охваченных реабилитацией и повысить качество и комфортность этого процесса», — сказал он.

Говоря о важности восстановительного периода после травм или перенесенных заболеваний, Игорь Каграманян подчеркнул, что хороший эффект дает санаторно-курортная реабилитация.

Сенатор напомнил, что в рамках работы попечительского совета «Десятилетие детства», поддержанного губернатором Ярославской области Дмитрием Мироновым, МироновДмитрий ЮрьевичГубернатор Ярославской области принято решение, о направлении в октябре в санатории Крыма не менее 40 детей вместе с мамами. «И впредь мы будем делать это не менее двух раз в год для того, чтобы обеспечить максимальную эффективность лечения», — добавил парламентарий.

MIL OSI