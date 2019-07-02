О завершении реализации мер по повышению финансовой устойчивости ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» (02.07.2019)

Source: Central Bank of the Russian Federation

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О завершении реализации мер по повышению финансовой устойчивости ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие»

Совет директоров Банка России принял решение завершить проведение мер по предупреждению банкротства ПАО Банк «ФК Открытие» (рег. № 2209) (далее — Банк). Срок реализации Плана участия Банка России в осуществлении мер по предупреждению банкротства ПАО Банк «ФК Открытие» окончен.

Реализация мероприятий по предупреждению банкротства позволила обеспечить бесперебойную деятельность Банка по обслуживанию клиентов, сформировать резервы на возможные потери по проблемным активам в размере, необходимом для покрытия существующих и потенциальных рисков, восстановила устойчивое финансовое положение Банка. В настоящее время Банк соблюдает все установленные Банком России обязательные требования, предъявляемые к финансовой устойчивости и платежеспособности, что позволяет ему выйти на общий режим надзора со стороны Банка России.

Банк России планирует осуществить частичную продажу акций Банка в 2021 году. Количество реализуемых акций Банка будет определено с учетом конъюнктуры рынка и результатов деятельности Банка, а также предусмотренных законодательством Российской Федерации способов продажи акций банков, приобретенных Банком России в ходе осуществления мер по предупреждению банкротства.

2 июля 2019 года

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