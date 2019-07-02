Перечень поручений по итогам Прямой линии с Владимиром Путиным

Source: President of Russia – Kremlin

1. Правительству Российской Федерации:

а) совместно с Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации обеспечить доработку проекта федерального закона № 879343–6 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях повышения гарантий реализации прав и свобод недееспособных и не полностью дееспособных граждан», предусмотрев возможность назначения опекунами и попечителями недееспособных и не полностью дееспособных граждан, помещенных под надзор в медицинские организации, организации, оказывающие социальные услуги, либо в иные организации, их родственников и (или) иных лиц.

Доклад – до 1 августа 2019 г.

Ответственные: Медведев Д.А., Володин В.В.;

б) обеспечить внесение в законодательство Российской Федерации изменений, предусматривающих:

установление с 1 января 2020 г. ежемесячных выплат гражданам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет, в размере, равном величине прожиточного минимума для детей, определенном в субъекте Российской Федерации, если размер среднедушевого дохода семьи не превышает 2-кратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения, определенную в субъекте Российской Федерации;

предоставление с учетом ранее данных поручений застройщикам права уменьшать налоговую базу по налогу на прибыль организаций на сумму расходов, понесенных в связи со строительством объектов социальной инфраструктуры, передаваемых в государственную или муниципальную собственность, а также освобождение операций по передаче таких объектов от обложения налогом на добавленную стоимость.

Срок – 1 октября 2019 г.;

в) создать механизм сглаживания колебаний цен на керосин авиационный и битум дорожный на внутреннем рынке, обеспечив сдерживание их роста в пределах инфляции.

Доклад – до 1 августа 2019 г., далее – один раз в полгода.

Ответственный: Медведев Д.А.;

г) обеспечить доведение уровня оплаты труда работников подразделений пожарной охраны МЧС России в 2019 году до 24 тыс. рублей в месяц, а с 2020 года – до 32 тыс. рублей в месяц.

Срок – 1 августа 2019 г.

Ответственные: Силуанов А.Г., Зиничев Е.Н.;

д) представить предложения:

по внесению в законодательство Российской Федерации изменений, предусматривающих определение порядка обеспечения территории, предназначенной для жилищного строительства, социальной инфраструктурой, а также источников финансирования такой инфраструктуры;

о мерах по обеспечению технологической независимости и безопасности критической информационной инфраструктуры путем использования преимущественно отечественного программного обеспечения;

о применении механизма софинансирования из федерального бюджета расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при назначении ежемесячной денежной выплаты нуждающимся в поддержке семьям в связи с рождением третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет, во всех субъектах Российской Федерации, входящих в состав Уральского и Сибирского федеральных округов.

Срок – 1 октября 2019 г.;

е) обеспечить оперативное рассмотрение уполномоченными органами государственной власти поступающих по «горячей линии» обращений граждан по вопросам несоблюдения установленного соотношения между уровнем оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы и уровнем средней заработной платы в регионе и принять меры по устранению выявленных нарушений.

Доклад – до 1 декабря 2019 г.

Ответственный: Медведев Д.А.

ж) совместно с Генеральной прокуратурой Российской Федерации принять меры, направленные на устранение нарушений законодательства Российской Федерации в сфере выплаты заработной платы, в том числе отдельным категориям работников бюджетной сферы экономики.

Доклад – до 1 октября 2019 г., далее – один раз в полгода.

Ответственные: Медведев Д.А., Чайка Ю.Я.;

з) обеспечить внесение в законодательство Российской Федерации изменений, предусматривающих присвоение статуса ветерана боевых действий гражданам Российской Федерации, которые в августе – сентябре 1999 г. в составе отрядов самообороны принимали участие в боевых действиях в ходе контртеррористических операций на территории Республики Дагестан.

Срок – 1 октября 2019 г.

Ответственный: Медведев Д.А.

2. Минсельхозу России представить предложения по поддержке региональных брендов продуктов питания.

Срок – 1 октября 2019 г.

Ответственный: Патрушев Д.Н.

3. Минобороны России совместно с Минкультуры России и при участии представителей экспертного сообщества рассмотреть вопрос о возможности создания музея Щукиных по адресу: г. Москва, Большой Знаменский пер., д. 8, корп. 1.

Доклад – до 1 сентября 2019 г.

Ответственные: Шойгу С.К., Мединский В.Р.

4. Минздраву России:

а) совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с ранее данными поручениями провести анализ уровня средней заработной платы медицинского персонала медицинских организаций, оказывающих скорую медицинскую помощь.

Доклад – до 15 августа 2019 г.

Ответственные: Скворцова В.И., высшие должностные лица (руководители высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации;

б) определить случаи, когда медицинские работники вправе принять решение об увеличении объема и кратности применения наркотических средств и психотропных веществ для обезболивания при острых и хронических болевых синдромах.

Срок – 1 октября 2019 г.

Ответственный: Скворцова В.И.

5. Минфину России совместно с Банком России обеспечить принятие исчерпывающих мер по недопущению необоснованных отказов кредитных организаций в выдаче или реструктуризации ипотечных кредитов (займов) для семей, имеющих право на социальную поддержку в форме субсидирования процентной ставки по таким кредитам (займам).

Срок – 1 августа 2019 г.

Ответственные: Силуанов А.Г., Набиуллина Э.С.

6. ФАС России обеспечить проведение мониторинга обоснованности изменений размера платы, вносимой гражданами за коммунальную услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами, и при необходимости принять меры, направленные на недопущение существенного и непропорционального роста тарифов.

Доклад – до 1 августа 2019 г., далее – один раз в полгода.

Ответственный: Артемьев И.Ю.

7. Генеральной прокуратуре Российской Федерации:

а) совместно со Следственным комитетом Российской Федерации, МВД России и ФСБ России проанализировать правоприменительную практику по уголовным делам о незаконном обороте наркотических средств и психотропных веществ и в соответствии со своей компетенцией принять меры, направленные на совершенствование эффективности контроля за законностью решений, принимаемых органами, осуществляющими оперативно-разыскную деятельность, дознание и предварительное следствие по указанной категории уголовных дел.

Доклад – до 1 октября 2019 г., далее – один раз в полгода.

Ответственные: Чайка Ю.Я., Бастрыкин А.И., Колокольцев В.А., Бортников А.В.;

б) совместно с Верховным Судом Российской Федерации проанализировать правоприменительную практику избрания меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении лиц, подозреваемых или обвиняемых в совершении преступлений в сфере предпринимательской деятельности, и с учетом ранее данных поручений внести предложения, направленные на устранение причин и условий необоснованного применения данной меры к указанной категории лиц.

Срок – 1 декабря 2019 г.

Ответственные: Чайка Ю.Я., Лебедев В.М.;

в) совместно с МВД России и Роскомнадзором проанализировать правоприменительную практику возбуждения дел об административных правонарушениях, предусмотренных частями 3 – 5 статьи 20.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, применения порядка ограничения доступа к информации, предусмотренного статьей 151–1 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», и при необходимости принять меры по недопущению необоснованного привлечения к административной ответственности и (или) ограничения доступа к информационному ресурсу.

Срок – 1 ноября 2019 г.

Ответственные: Чайка Ю.Я., Колокольцев В.А., Жаров А.А.

8. Администрации Президента Российской Федерации подготовить совместно с Верховным Судом Российской Федерации, Генеральной прокуратурой Российской Федерации и Следственным комитетом Российской Федерации и представить предложения по уточнению норм законодательства Российской Федерации, касающихся организованной преступной деятельности, в целях исключения применения этих норм в отношении преступлений в сфере экономической деятельности.

Срок – 1 августа 2019 г.

Ответственные: Вайно А.Э., Лебедев В.М., Чайка Ю.Я., Бастрыкин А.И.

9. МВД России проанализировать правоприменительную практику приема в гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке и при необходимости внести предложения по предоставлению гражданам Украины, желающим приобрести гражданство Российской Федерации, дополнительных преференций.

Срок – 1 августа 2019 г.

Ответственный: Колокольцев В.А.

10. МВД России совместно с Минздравом России проанализировать правоприменительную практику привлечения медицинских и фармацевтических работников к уголовной ответственности за нарушения правил оборота наркотических средств и психотропных веществ, повлекшие их утрату, и при необходимости внести предложения по декриминализации указанных деяний, совершенных по неосторожности и не представляющих общественной опасности.

Срок – 1 октября 2019 г.

Ответственные: Колокольцев В.А., Скворцова В.И.

11. Рекомендовать высшим должностным лицам (руководителям высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации:

а) обеспечить устойчивое водоснабжение населенных пунктов питьевой водой надлежащего качества, в том числе с использованием технологий водоподготовки, разработанных акционерным обществом «Корпорация „Московский институт теплотехники“;

б) принять меры по обеспечению медицинских работников жилыми помещениями, предусмотрев в бюджетах субъектов Российской Федерации средства на эти цели;

в) обеспечить своевременное проведение закупок лекарственных препаратов для обеспечения льготных категорий граждан и оперативное направление информации о закупленных лекарственных препаратах и их остатках в медицинские и аптечные организации.

Доклад – до 1 декабря 2019 г., далее – ежегодно.

Ответственные: высшие должностные лица (руководители высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации.

12. Рекомендовать Правительству Оренбургской области обеспечить проведение капитального ремонта и оснащение необходимым оборудованием школы, расположенной по адресу: Оренбургская обл., Соль-Илецкий р-н, с. Трудовое, ул. Персиянова, д. 20.

Доклад – до 1 ноября 2019 г.

Ответственный: Паслер Д.В.

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