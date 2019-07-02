Source: Russia Federal Space

#РКК Энергия#главное#космодромы#пилотируемая космонавтика#Союз МС-1302.07.2019 09:54

Проверка солнечных батарей корабля «Союз МС-13»

В монтажно-испытательном корпусе площадки 254 космодрома Байконур расчеты РКК «Энергия» им. С. П. Королёва и филиала ФГУЦ ЦЭНКИ — КЦ «Южный» (входят в состав Госкорпорации «Роскосмос») продолжают работы с транспортным пилотируемым кораблем «Союз МС-13».

1 июля 2019 года контрольной засветкой была завершена проверка солнечных батарей корабля. Работа по контролю параметров предусматривает раскрытие площадок стенда, где расположен «Союз», установку технологических столов-плазов, снятие защитных панелей с солнечных батарей и их раскрытие, после чего специальными осветителями проводится засветка и контроль функционирования батарей. По окончании работ они были сложены и вновь закрыты защитными панелями.

Пуск ракеты-носителя «Союз-ФГ» с пилотируемым кораблём «Союз МС-13» запланирован на 20 июля 2019 года с космодрома Байконур.

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