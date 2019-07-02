Source: Russia Federal Space

#РКК Энергия#главное#Прогресс МС-1202.07.2019 14:15

«Прогресс МС-12» прошел испытания на герметичность

На космодроме Байконур продолжается подготовка к запуску транспортного грузового корабля «Прогресс МС-12». 1 июля 2019 года специалисты РКК «Энергия» и КЦ «Южный» (входят в состав Госкорпорации «Роскосмос») успешно завершили проверку систем и отсеков корабля на герметичность в вакуумной камере с использованием гелиево-воздушной смеси.

Испытания космической техники на герметичность в вакуумной камере с использованием гелиево-воздушной смеси в проверяемых объемах на сегодняшний день остаются наиболее объективным методом контроля в наземных условиях.

Запуск грузового корабля «Прогресс МС-12» намечен на 31 июля 2019 года с космодрома Байконур.

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