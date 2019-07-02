Source: Russia Federal Space

#ЦЭНКИ#главное#орбитальные группировки#космодромы#Метеор-М02.07.2019 07:17

Ракета-носитель со спутником «Метеор-М» на старте

Сегодня утром, 2 июля 2019 года, ракета-носитель «Союз-2.1б» вывезена с технического на стартовый комплекс космодрома Восточный и установлена в стартовую систему.

Для проведения дальнейших предпусковых работ осуществлен наезд мобильной башни обслуживания на стартовый стол. По графику запланированы автономные проверки систем ракеты-носителя, разгонного блока и космического аппарата «Метеор-М» № 2-2, а также генеральные испытания.

Пуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат», российским метеорологическим космическим аппаратом «Метеор-М» № 2-2 и другими попутными спутниками запланирован в 08:41 мск 5 июля 2019 года.

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