Результаты приема иностранных граждан на бюджетную основу в СПбГУ

Source: Saint Petersburg State University in Russian

Поступающие проявили высокий интерес к конкурсу, который проводится Санкт-Петербургским университетом в рамках самостоятельного отбора: в этом году к участию в нем допущено более 1500 иностранных абитуриентов из 81 страны мира, претендующих на обучение за счет бюджета РФ.

В 2018 году в конкурсе приняли участие 1182 иностранных гражданина из 48 стран мира. На места для обучения за счет бюджета РФ поступили 400 абитуриентов. Из них 265 универсантов обучаются на образовательных программах бакалавриата и специалитета, 85 — магистратуры и 50 — аспирантуры.

Африканский континент представлен поступающими из Гамбии, Замбии, Кении, Судана, Республики Гана и Нигерии; Восток — представителями Иордании, Сирийской Арабской Республики, Алжира, Йемена, Ирана и Ирака. В Латинской Америке поступлением в СПбГУ интересуются абитуриенты из Мексики, Боливии, Гайаны, Гватемалы, в Европе — жители Сербии, Франции, Испании, Германии, Греции и других государств, а страны Азии представлены гражданами Индии, Республики Корея, Монголии и Японии. Лидерами по количеству поданных заявлений остаются поступающие из стран Содружества Независимых Государств и Китайской Народной Республики.

Информация об окончании приема документов от иностранных граждан на платную основу обучения.

С итоговыми списками иностранных абитуриентов, успешно прошедших конкурсный отбор и рекомендованных к зачислению на бюджетную основу обучения, можно ознакомиться в разделе «Результаты-2019». Информация о дальнейших действиях представлена на сайте СПбГУ.

MIL OSI