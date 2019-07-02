Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#главное02.07.2019 10:21

Роскосмос принял участие в праздновании национального праздника Ысыах

Делегация Госкорпорации «Роскосмос» с период с 27 по 29 июня 2019 года приняла участие в мероприятиях в г. Якутске и г. Вилюйске Республики Саха (Якутия), связанных с празднованием национального праздника Ысыах. В Якутске представители Госкорпорации «Роскосмос», ФГУП «ЦЭНКИ», а также летчик-космонавт СССР, Герой Советского Союза Анатолий Арцебарский приняли участие в рабочих встречах с руководством Республики Саха, на которых обсуждались актуальные вопросы взаимодействия.

Госкорпорация «Роскосмос» и Республика Саха 7 июня 2019 года заключили соглашение о сотрудничестве в целях социально-экономического развития Республики Саха и решения вопросов, связанных с развитием, популяризацией и использованием результатов космической деятельности, повышением престижа и сохранения наследия отечественной космонавтики.

На территории Вилюйского улуса Республики Саха делегация Госкорпорации «Роскосмос» приняла участие в торжественном открытии памятника-макета ракеты «Союз», который был возведен на центральной площади г. Вилюйска силами ЦЭНКИ и подарен городу в честь его 385-летия.

Между Госкорпорацией «Роскосмос» и Вилюйским улусом с 2014 года действует соглашение о сотрудничестве, в рамках которого Госкорпорация «Роскосмос» традиционно поддерживает инициативы администрации Вилюйского улуса, связанные с развитием и популяризацией космической деятельности.

В рамках праздничных мероприятий в г. Вилюйске выступили различные творческие коллективы, свои умения продемонстрировали мастера традиционных ремесел, состоялись соревнования по национальным видам спорта. Космонавт Анатолий Арцебарский провел открытый урок для учащихся общеобразовательных школ Вилюйского улуса. Делегация Госкорпорации «Роскосмос» вручила победителю конкурса конных скачек главный приз — 8-местный микроавтобус УАЗ — автомобиль, который традиционно пользуется популярностью в отдаленных районах республики.

Представители Госкорпорации «Роскосмос» также доставили на праздник побывавший на борту Международной космической станции флаг г. Вилюйска, который теперь займет почетное место в экспозиции городского краеведческого музея.

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