Source: Russia – Council of the Federation

Председатель СФ провела встречу с Председателем палаты депутатов Арабской Республики Египет.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко МатвиенкоВалентина Ивановнапредставитель от исполнительного органа государственной власти города Санкт-Петербурга провела встречу с Председателем палаты депутатов Арабской Республики Египет Али Абдель Алемом, который возглавляет египетскую делегацию, принимающую участие в работе Второго Международного форума «Развитие парламентаризма» в Москве.

Обсуждены вопросы двусторонних отношений, включая торгово-экономические и правовые аспекты, а также некоторые темы международных отношений в региональном ключе.

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«Российско-египетские отношения продолжают уверенно и динамично развиваться. Рассматриваем Египет как одного из основных партнеров России на Ближнем Востоке и Африканском континенте», — сказала Валентина Матвиенко.

Рассматриваем Египет как одного из основных партнеров России на Ближнем Востоке

Председатель СФ отметила, что подписанный руководителями России и Египта договор о всестороннем партнерстве и стратегическом сотрудничестве между двумя странами – основополагающий документ, на который должны ориентироваться парламентарии в развитии двустороннего диалога.

Валентина Матвиенко обратила внимание на взаимодействие по линии межпарламентских групп дружбы. «Это очень важное направление работы, которое всемерно поддерживают в Совете Федерации», — сказала она, предложив составить «дорожную карту» сотрудничества на ближайшие два года.

Встреча В. Матвиенко с Председателем Палаты депутатов Арабской Республики Египет Али Абдель Алем

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Встреча В. Матвиенко с Председателем Палаты депутатов Арабской Республики Египет Али Абдель Алем

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Константин Косачев

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Фарит Мухаметшин и Татьяна Кусайко

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Владимир Кожин

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Встреча В. Матвиенко с Председателем Палаты депутатов Арабской Республики Египет Али Абдель Алем

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Ильяс Умаханов

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Владимир Полетаев

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Встреча В. Матвиенко с Председателем Палаты депутатов Арабской Республики Египет Али Абдель Алем

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Встреча В. Матвиенко с Председателем Палаты депутатов Арабской Республики Египет Али Абдель Алем

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Встреча В. Матвиенко с Председателем Палаты депутатов Арабской Республики Египет Али Абдель Алем

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Встреча В. Матвиенко с Председателем Палаты депутатов Арабской Республики Египет Али Абдель Алем

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При этом Валентина Матвиенко считает необходимым уделять больше внимания российско-египетским культурным и гуманитарным связям. «Активно занимаемся подготовкой к мероприятиям перекрестного Года гуманитарного сотрудничества России и Египта. Российские и египетские парламентарии могли бы координировать свою деятельность в этом направлении».

Председатель СФ также считает необходимым проанализировать российско-египетские межрегиональные связи и подготовить предложения по их активизации.

Затрагивая экономическую тематику, Валентина Матвиенко подчеркнула, что в России в плановом порядке заинтересованы в реализации крупных российско-египетских экономических проектов. Кроме того, по мнению Председателя СФ, общий объем товарооборота пока не отвечает возможностям двух стран, необходимо активизировать его динамику.

«Безусловным приоритетом для российской стороны является обеспечение мер безопасности в египетских аэропортах и других местах, принимающих российских туристов».

Али Абдель Алем отметил работу российских парламентариев в ходе организации и проведения Второго Международного форума «Развитие парламентаризма».

«Встречи с российскими коллегами всегда проходят в конструктивном ключе», — сказал Али Абдель Алем, подчеркнув заинтересованность в развитии и укреплении российско-египетского взаимодействия по парламентской линии.

Затрагивая тему экономики, Председатель палаты депутатов АРЕ выразил надежду на интенсификацию торгово-экономических и туристических связей между Россией и Египтом.

Али Абдель Алем предложил активизировать работу законодателей двух стран в целях укрепления и повышения политико-экономической роли России и Египта на Африканском континенте.

Во встрече приняли участие заместитель Председателя СФ, координатор группы по сотрудничеству Совета Федерации с парламентами арабских государств Ильяс Умаханов, УмахановИльяс Магомед-Саламовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Дагестан председатель Комитета СФ по международным делам Константин Косачев, КосачевКонстантин Иосифовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Марий Эл первый заместитель председателя Комитета СФ по обороне и безопасности Владимир Кожин, КожинВладимир Игоревичпредставитель от исполнительного органа государственной власти города Москвы заместител председателя Комитета СФ по международным делам, руководитель группы по сотрудничеству Совета Федерации с Палатой депутатов Арабской Республики Египет Фарит Мухаметшин, МухаметшинФарит Мубаракшевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Самарской области заместитель председателя Комитета СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности Владимир Полетаев, ПолетаевВладимир Владимировичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Алтай член Комитета СФ по социальной политике, член группы по сотрудничеству Совета Федерации с Палатой депутатов Арабской Республики Египет Татьяна Кусайко. КусайкоТатьяна Алексеевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Мурманской области

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