Source: Russia – Council of the Federation

Заместитель Председателя Совета Федерации провел встречу с первым заместителем Председателя Собрания исламского совета Исламской Республики Иран.

Встреча с первым заместителем Председателя Собрания исламского совета Исламской Республики Иран Масудом Пезешкианом

1 из 5

Встреча с первым заместителем Председателя Собрания исламского совета Исламской Республики Иран Масудом Пезешкианом

2 из 5

Встреча с первым заместителем Председателя Собрания исламского совета Исламской Республики Иран Масудом Пезешкианом

3 из 5

Встреча с первым заместителем Председателя Собрания исламского совета Исламской Республики Иран Масудом Пезешкианом

4 из 5

Встреча с первым заместителем Председателя Собрания исламского совета Исламской Республики Иран Масудом Пезешкианом

5 из 5

Заместитель Председателя Совета Федерации Ильяс Умаханов УмахановИльяс Магомед-Саламовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Дагестан провел встречу с первым заместителем Председателя Собрания исламского совета Исламской Республики Иран Масудом Пезешкианом.

В беседе приняли участие первый заместитель председателя Комитета СФ по международным делам Владимир Джабаров, ДжабаровВладимир Михайловичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Еврейской автономной области первый заместитель председателя Комитета СФ по социальной политике Игорь Каграманян, КаграманянИгорь Николаевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Ярославской области заместитель председателя Комитета СФ по обороне и безопасности Михаил Козлов, КозловМихаил Васильевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Костромской области член Комитета СФ по экономической политике Муса Чилиев. ЧилиевМуса Мажитовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Ингушетия

Ильяс Умаханов отметил, что Россию и Иран связывают исторические узы дружбы. Парламентарий выразил признательность иранской стороне за участие представительной иранской делегации во II международном форуме «Развитие парламентаризма», проходящем в Москве.

Категорически не приемлем санкционное давление на Иран

Сенатор указал, что основу развития взаимодействия двух стран составляют доверительные отношения лидеров государств, осуществляется сотрудничество по линии различных министерств России и Ирана.

«Мы категорически не приемлем санкционное давление на Иран», — подчеркнул Ильяс Умаханов. Он отметил, что Россия также подвергается санкциям. «Мы убеждены, что эти попытки тщетны, в общественном сознании зреет понимание, что это путь в тупик». В доказательство парламентарий привел возвращение в полном объеме полномочий российской делегации в ПАСЕ без каких‑либо условий.

Масуд Пезешкиан отметил, что позиции двух стран по многим вопросам международной повестки совпадают или близки. Он подчеркнул, что взаимодействие Ирана и России является стабилизирующим фактором и способствует урегулированию в регионе.

Смотрите также

MIL OSI