Сегодня в «Эфире» о деятельности органов прокуратуры в сфере охраны окружающей среды, надзоре в сфере ЖКХ и интервью призера всероссийского конкурса государственных обвинителей

Source: Russia – Prosecutor Generals Office
В рубрике «В процессе» в рамках цикла передач о лучших гособвинителях будет транслироваться интервью призера всероссийского конкурса государственных обвинителей Натальи Машканцевой.
О работе прокуроров по надзору в сфере ЖКХ, в том числе проверках при подготовке к отопительному сезону, расчётах с ресурсоснабжающими организациями, а также о мерах прокурорского реагирования расскажем в рубрике «Криминальный тренд» на примере Курской области.
В рамках рубрики «Логика закона» пойдет речь о деятельности органов прокуратуры в сфере охраны окружающей среды и природопользования.
Программа «Эфир» на вторник 2 июля 2019 года:
· Субъект права. Как прокуроры надзор в Магаданской области осуществляют.
· В процессе. Цикл передач о лучших государственных обвинителях страны. Призер конкурса Наталья Машканцева.
· Криминальный тренд. Надзор в сфере ЖКХ: права и обязанности.
· Логика закона. Среда обитания под защитой прокуроров.
· В процессе. Нюрнберг. Банальность зла.
· Ни дать ни взять. Покажи доходы и спи спокойно.
· Особые полномочия. Магия закона
· Дело – жизни. Александр Рекунков. Память высечена в камне.
· Криминальный тренд. Общество и меч правосудия: суд присяжных и не только.
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