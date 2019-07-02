Сегодня в «Эфире» о деятельности органов прокуратуры в сфере охраны окружающей среды, надзоре в сфере ЖКХ и интервью призера всероссийского конкурса государственных обвинителей

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

В рубрике «В процессе» в рамках цикла передач о лучших гособвинителях будет транслироваться интервью призера всероссийского конкурса государственных обвинителей Натальи Машканцевой.

О работе прокуроров по надзору в сфере ЖКХ, в том числе проверках при подготовке к отопительному сезону, расчётах с ресурсоснабжающими организациями, а также о мерах прокурорского реагирования расскажем в рубрике «Криминальный тренд» на примере Курской области.

В рамках рубрики «Логика закона» пойдет речь о деятельности органов прокуратуры в сфере охраны окружающей среды и природопользования.

Программа «Эфир» на вторник 2 июля 2019 года:

· Субъект права. Как прокуроры надзор в Магаданской области осуществляют.

· В процессе. Цикл передач о лучших государственных обвинителях страны. Призер конкурса Наталья Машканцева.

· Криминальный тренд. Надзор в сфере ЖКХ: права и обязанности.

· Логика закона. Среда обитания под защитой прокуроров.

· В процессе. Нюрнберг. Банальность зла.

· Ни дать ни взять. Покажи доходы и спи спокойно.

· Особые полномочия. Магия закона

· Дело – жизни. Александр Рекунков. Память высечена в камне.

· Криминальный тренд. Общество и меч правосудия: суд присяжных и не только.

С этой и другими новостями можно ознакомиться на информационно-коммуникационном сервисе Генеральной прокуратуры Российской Федерации «ЭФИР» по адресу: efir.genproc.gov.ru

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