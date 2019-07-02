СПбГУ подписал договор о сотрудничестве с Ленинградской областью

Source: Saint Petersburg State University in Russian

Подписи под документом поставили губернатор Ленобласти Александр Дрозденко и ректор СПбГУ Николай Кропачев.

Университеты должны быть двигателями развития и страны в целом, и отдельных регионов.

Ректор СПбГУ Николай Кропачев

«На этой площадке вы видите, как студенты стараются продвигать яркие, интересные, полезные для общества проекты, — отметил в ходе торжественной церемонии Николай Кропачев. — Уверен, что подписанный сегодня договор будет полезен не только Ленинградской области и Санкт-Петербургскому университету, но и всей стране, потому что проблемы, которые мы совместно решаем, важны для всей России».

«Для нас было очень важно подписать это соглашение с СПбГУ, потому что мы рассчитываем использовать потенциал нашего Университета по целому ряду направлений. Это и консультации в правовых вопросах, в разработке нормативных документов, законов правительства Ленинградской области, подзаконных актов, — сообщил Александр Дрозденко. — Речь идет и о потенциале, связанном с научными разработками, в том числе теми, которые только что были представлены на форуме. Мы предлагаем использовать территорию Ленинградской области как полигон для реализации прикладных проектов, которые разрабатывает Университет».

Также документ предусматривает реализацию образовательных и профориентационных проектов для одаренных обучающихся общеобразовательных и профессиональных образовательных организаций Ленинградской области, повышение квалификации в Университете педагогических работников, проведение совместных научных конференций, симпозиумов и семинаров национального и международного уровня с участием представителей правительства Ленинградской области и другие направления сотрудничества.

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