Source: Russia – Council of the Federation

Состоялась встреча заместителя Председателя Совета Федерации с Председателем Сената Парламента Республики Кот-д` Ивуар.

Заместитель Председателя Совета Федерации Ильяс Умаханов УмахановИльяс Магомед-Саламовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Дагестан провел встречу с Председателем Сената Парламента Республики Кот-д` Ивуар Жанно Ауссу-Куадио.

В беседе участвовали председатель Комитета СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко, ТимченкоВячеслав Степановичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Кировской области заместитель председателя Комитета СФ по обороне и безопасности Михаил Козлов, КозловМихаил Васильевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Костромской области член Комитета СФ по науке, образованию и культуре Алексей Кондратьев. КондратьевАлексей Владимировичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Тамбовской области

Ильяс Умаханов подчеркнул, что отношения между двумя странами всегда носили дружественный характер.

Он отметил, что визит делегации Сената Парламента Республики Кот-д` Ивуар проходит в дни работы в Москве II международного форума «Развитие парламентаризма», а также парламентской конференции «Россия – Африка», где планируется выступление Жанно Ауссу-Куадио.

Позиции наших стран по актуальным международным вопросам совпадают или очень близки

«Важно, что позиции наших стран по актуальным международным вопросам совпадают или очень близки. Рассчитываем, что наши отношения практического сотрудничества получат дальнейшее развитие в ходе саммита «Россия – Африка» в октябре 2019 года», — сказал Ильяс Умаханов.

Встреча И. Умаханова с главой Сената Кот-д’Ивуара

1 из 9

Ильяс Умаханов

2 из 9

Михаил Козлов

3 из 9

Встреча И. Умаханова с главой Сената Кот-д’Ивуара

4 из 9

Встреча И. Умаханова с главой Сената Кот-д’Ивуара

5 из 9

Встреча И. Умаханова с главой Сената Кот-д’Ивуара

6 из 9

Встреча И. Умаханова с главой Сената Кот-д’Ивуара

7 из 9

Встреча И. Умаханова с главой Сената Кот-д’Ивуара

8 из 9

Встреча И. Умаханова с главой Сената Кот-д’Ивуара

9 из 9

Заместитель Председателя СФ отметил растущую роль парламентов в мире, о чем свидетельствует и решение ООН утвердить по инициативе России Международный День парламентаризма. 30 июня 2019 года он отмечался во второй раз.

По словам вице-спикера СФ, одним из приоритетов двустороннего сотрудничества России и Кот-д` Ивуар является совместная работа в Межпарламентском союзе. «Совет Федерации готов поддержать инициативы парламентариев Республики Кот-д` Ивуар по развитию сотрудничества».

Жанно Ауссу-Куадио выразил надежду на расширение сотрудничества между сенатами двух стран. «Парламентский диалог в настоящее время необходим», — отметил он.

Участники беседы обсудили перспективы подготовки соглашения между сенатами двух стран, что позволит создать «зеркальные» группы дружбы парламентариев.

Также были затронуты вопросы взаимодействия в сфере образования, расширения квот для студентов из Кот-д`Ивуар на обучение в российских вузах. Ильяс Умаханов сообщил, что рассматривается вопрос о внесении изменений в российское законодательство, которые позволят студентам-иностранцам совмещать учебу с трудовой деятельностью.

MIL OSI