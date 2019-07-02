Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#главное02.07.2019 10:14

Участие в Дальневосточном форуме «Восток»

Госкорпорация «Роскосмос» принимает участие в образовательной программе Всероссийского образовательного молодежного Дальневосточного форума «Восток», проходящего на территории Приморского края в городе Владивосток с 25 июня по 3 июля 2019 года.

Форум «Восток» впервые проходит на острове Русский Дальневосточного Федерального округа. Участниками Форума стали более 600 молодых людей со всей России в возрасте от 18 до 30 лет, которые решают задачу по созданию привлекательного образа регионов Дальнего Востока для комфортного проживания и самореализации молодежи.

В ходе образовательной программы была организована встреча с участием летчика-космонавта РФ, Героя России Олега Артемьева. Он рассказал, что ждет тех участников, кто решит пойти в профессию летчик-космонавт: высокие требования к обучению (каждые три года — полторы сотни экзаменов и зачетов) и большие сроки подготовки (Олег Артемьев готовился к первому полету 11 лет). Большую роль в работе также играет коммуникативный навык, который пригодится в предотвращении конфликтов и совместных приемах пищи.

Олег Артемьев порекомендовал тем, кто задумался о работе в космической отрасли, самим побывать на космодроме и посмотреть, как весь процесс происходит вживую. Он также поделился своим опытом работы в космосе и рассказал о тех нагрузках, что испытывает космонавт при взлете и посадке.

Организаторами форума выступают: Федеральное агентство по делам молодежи, Полномочное представительство Президента РФ в ДФО, Администрация Приморского края и ФГБУ «Роспредприниматель».

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