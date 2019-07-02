Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#главное02.07.2019 18:07

Формула расчета платы за данные ДЗЗ

Правительство Российской Федерации выпустило Постановление от 29.06.2019 № 840 «Об утверждении Правил определения размера платы за предоставление данных дистанционного зондирования Земли из космоса и копий данных дистанционного зондирования Земли из космоса, содержащихся в федеральном фонде данных дистанционного зондирования Земли из космоса».

Согласно приложению к постановлению, размер платы будет рассчитываться на основе стоимости базовой расчетной единицы (квадратный километр), количества базовых расчетных единиц и трех коэффициентов.

Документ за подписью премьер-министра Дмитрия Медведева опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Постановление Правительства Российской Федерации от 29.06.2019 № 840

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