3 июля Владимир Путин примет верительные грамоты у 18 вновь прибывших послов иностранных государств

Source: President of Russia – Kremlin
Верительные грамоты главе Российского государства вручат: Дэни Калуме Нумби (Демократическая Республика Конго), Мохамед Йонгаво (Республика Сьерра-Леоне), Товар да Силва Нунес (Федеративная Республика Бразилия), Алемайеху Тегену Аргау (Федеративная Демократическая Республика Эфиопия), Владимир Ильич Семашко (Республика Беларусь), г-жа Альба Асусена Торрес Мехия (Республика Никарагуа), Мехмет Самсар (Турецкая Республика), Томислав Цар (Республика Хорватия), Аликбек Джекшенкулович Джекшенкулов (Киргизская Республика), Клеменс Хандуукеме Кашуупулва (Республика Намибия), Хамед Хамуни (Исламская Республика Мавритания), Мохаммад Латиф Баханд (Исламская Республика Афганистан), г-жа Тасия Афанасиу (Греческая Республика), Ли Сок Пэ (Республика Корея), Андреас Зинонос (Республика Кипр), г-жа Лиллиам Родригес Хименес (Республика Коста-Рика), Луи Сильвестр Радегонд (Республика Сейшельские Острова), г-жа Чандапива Нтета (Республика Ботсвана).