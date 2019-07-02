3 июля Владимир Путин примет участие в работе международного форума «Развитие парламентаризма»

Source: President of Russia – Kremlin

Главные темы форума – вопросы международной безопасности и стабильности, развитие цифровой экономики, молодежной и экологической политики, перспективы работы межпарламентских институтов.

В работе примут участие представители 132 государств: около 800 парламентариев и экспертов, среди которых, в частности, президент Межпарламентского союза Габриэла Куэвас Баррон, председатель Великого Национального Собрания Турции Мустафа Шентоп, председатель Панафриканского парламента Роже Нкодо Данг, председатель Парламентской конференции Балтийского моря Йорген Петтерссон и другие.

Первый Международный форум «Развитие парламентаризма» прошел в Москве в июне 2018 года по инициативе Председателя Государственной Думы Российской Федерации Вячеслава Володина Володин Вячеслав ВикторовичПредседатель Государственной Думы .

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