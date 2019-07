On July 3, Vladimir Putin will receive credentials from 18 newly appointed foreign ambassadors

Source: President of Russia – The Kremlin – English

Eighteen ambassadors will present their credentials to the President of Russia: Denis Kalume Numbi (Democratic Republic of the Congo), Mohamed Yongawo (Republic of Sierra Leone), Tovar da Silva Nunes (Federative Republic of Brazil), Alemayehu Tegenu Aargau (Federal Democratic Republic of Ethiopia), Vladimir Semashko (Republic of Belarus), Alba Azucena Torres Mejia (Republic of Nicaragua), Mehmet Samsar (Republic of Turkey), Tomislav Car (Republic of Croatia), Alibek Jekshenkulov (Kyrgyz Republic), Clemens Handuukeme Kashuupulwa (Republic of Namibia), Hamid Hamouni (Islamic Republic of Mauritania), Mohammad Latif Bahand (Islamic Republic of Afghanistan), Tasia Athanasiou (Hellenic Republic), Lee Sok-bae (Republic of Korea), Andreas Zenonos (Republic of Cyprus), Lilliam Rodriguez Jimenez (Republic of Costa Rica), Louis Sylvestre Radegonde (Republic of Seychelles), and Chandapiwa Nteta (Republic of Botswana).

MIL OSI