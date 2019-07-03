Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор обратился с приветствием к участникам X Всероссийского слета агроэкологических объединений обучающихся образовательных организаций России «АгроСтарт» в Барнауле.

Председатель Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Майоров обратился с приветствием к участникам и гостям X Всероссийского слета агроэкологических объединений обучающихся образовательных организаций России «АгроСтарт». Мероприятие проходит с 1 по 5 июля 2019 г. в городе Барнауле.

«Выбор площадки проведения слета не случаен. В этом году регион отмечает 65-летний юбилей освоения целины на Алтае. Алтайский край входит в пятерку аграрных регионов страны и выступает передовым субъектом по количеству действующих на его территории школьных агроэкологических объединений — их более двухсот!».

Алексей Майоров отметил, что слет объединит как победителей региональных слетов, проведенных под наставничеством опытных педагогов, так и специалистов сферы дополнительного образования естественнонаучной направленности. «Развитие у школьников интереса к профессиям агропромышленного комплекса, их вовлечение в решение проблем экологической и продовольственной безопасности России являются важными составляющими системы образования», — заявил сенатор.

Образовательные мастер-классы, интерактивные лекции, дискуссионные площадки, решение кейсов по агроэкологическим проблемам Алтайского края, интересные экскурсии и конкурсная программа – все это, несомненно, послужит важным звеном в общей цепочке образовательных природоохранных проектов, проводящихся постоянным партнером нашего Комитета — Федеральным детским эколого-биологическим центром, совместно с Алтайским краевым детским экологическим центром при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации, считает сенатор.

По словам Алексея Майорова, одновременно в Барнауле пройдет Всероссийская научно-практическая конференция для педагогов и специалистов образовательных организаций «Современные модели профессиональной ориентации школьников в системе дополнительного агроэкологического образования». В рамках программы Конференции будут представлены мастер-классы по участию образовательных организаций в грантовых конкурсах, интерактивные лекции по цифровизации сельского хозяйства, а также проведена презентация лучших практик организации работы учреждений дополнительного образования по реализации программ агроэкологического направления и проектной деятельности.

Итоговым событием Конференции станет разработка экспертным и педагогическим сообществом дорожной карты развития агроэкологических объединений обучающихся России, которая будет направлена в профильные ведомства для ее утверждения.

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