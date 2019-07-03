А. Шевченко: Сокращение межрегиональных диспропорций имеет стратегическое значение

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор провел «круглый стол» на тему «Проблемы реализации задачи по сокращению межрегиональных социально-экономических диспропорций в контексте стратегий пространственного развития и социально-экономического развития РФ».

Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Андрей Шевченко ШевченкоАндрей Анатольевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Оренбургской области провел заседание «круглого стола» на тему «Проблемы реализации задачи по сокращению межрегиональных социально-экономических диспропорций в контексте стратегий пространственного развития и социально-экономического развития Российской Федерации».

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Мероприятие было проведено с участием первого заместителя председателя Комитета Совета Федерации по экономической политике Сергея Калашникова. КалашниковСергей Вячеславовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Брянской области

В мероприятии приняли участие члены СФ, представители федеральных органов исполнительной власти, органов государственной власти субъектов РФ, научных и образовательных организаций, специалисты и эксперты.

Андрей Шевченко отметил, что сегодня имеются высокие диспропорции в развитии регионов. «Показатель уровня валового регионального продукта на душу населения и показатель объема производства товаров и услуг различаются по некоторым регионам в десятки раз, а различия в показателе объема инвестиций доходят и до сотни. Значительная дифференциация регионов отмечается и в уровне бюджетной обеспеченности, уровне налоговых и неналоговых доходов».

Федеральный закон «О стратегическом планировании в Российской Федерации» в числе основных задач стратегического планирования называет задачу по определению диспропорций, дисбалансов, указал сенатор.

«Сегодня совершенно очевидно, что сокращение межрегиональных диспропорций и повышение темпов развития региональных экономик имеют стратегическое значение и являются важнейшим фактором обеспечения национальной безопасности страны», — подчеркнул парламентарий.

Андрей Шевченко сообщил, что информация, полученная из регионов и ведомств в ходе подготовки к «круглому столу», позволила выявить несколько важных и актуальных вопросов. В частности, необходимо совершенствовать систему целевых показателей пространственного развития РФ.

Круглый стол Комитета по федеративному устройству, региональной политике, МСУ и делам Севера совместно с Комитетом СФ по экономической политике

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Андрей Шевченко

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Круглый стол Комитета по федеративному устройству, региональной политике, МСУ и делам Севера совместно с Комитетом СФ по экономической политике

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Круглый стол Комитета по федеративному устройству, региональной политике, МСУ и делам Севера совместно с Комитетом СФ по экономической политике

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Круглый стол Комитета по федеративному устройству, региональной политике, МСУ и делам Севера совместно с Комитетом СФ по экономической политике

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Круглый стол Комитета по федеративному устройству, региональной политике, МСУ и делам Севера совместно с Комитетом СФ по экономической политике

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Круглый стол Комитета по федеративному устройству, региональной политике, МСУ и делам Севера совместно с Комитетом СФ по экономической политике

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Круглый стол Комитета по федеративному устройству, региональной политике, МСУ и делам Севера совместно с Комитетом СФ по экономической политике

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Круглый стол Комитета по федеративному устройству, региональной политике, МСУ и делам Севера совместно с Комитетом СФ по экономической политике

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Он отметил, что Стратегией пространственного развития закрепляется всего пять таких показателей. При этом они не в полной мере позволяют оценить результаты решения задачи по сокращению различий в уровне экономического развития регионов, не относящихся к приоритетным геостратегическим территориям.

Используемые целевые показатели и методики должны быть научно обоснованы и давать возможность объективно оценивать динамику и промежуточные результаты решения задач и достижения целей пространственного развития России, подчеркнул сенатор. По его мнению, Российская академия наук во взаимодействии с другими научными организациями могла бы проработать этот вопрос. «Также предлагаю подумать над осуществлением постоянного мониторинга решения задачи по сокращению уровня межрегиональной дифференциации», — сказал он.

Сохраняется серьезная дифференциация регионов по уровню бюджетной обеспеченности и разрыв в доходах консолидированных бюджетов

Еще один важный вопрос — разработка Стратегии социально-экономического развития России, сказал Андрей Шевченко. Проект такого документа разрабатывает Министерство экономического развития России по поручению Правительства. «Важно отметить, что в соответствии с Федеральным законом о стратегическом планировании в РФ Стратегия пространственного развития разрабатывается, в том числе в целях реализации основных положений Стратегии социально-экономического развития», — отметил парламентарий.

Андрей Шевченко затронул финансовый аспект рассматриваемой проблемы. «Сохраняется серьезная дифференциация регионов по уровню бюджетной обеспеченности и разрыв в доходах консолидированных бюджетов».

Сенатор отметил, что требует обсуждения еще одна важная тема — о выделении в Стратегии пространственного развития 12 макрорегионов. «Сегодня имеется ряд вопросов, связанных, в том числе с критериями, положенными в основу такого выделения», — сказал Андрей Шевченко.

«В качестве одного из имеющихся рисков хотелось бы обозначить ситуацию, при которой социально-экономическое развитие граничащих между собой и имеющих общие экономические связи субъектов, оказавшихся в разных макрорегионах, будет осуществляться в рамках различных документов стратегического планирования, что может привести к несогласованности их развития. Кроме того, важно обеспечить согласование интересов развития макрорегиона с интересами развития регионов, входящих в его состав, поскольку возможность возникновения своего рода «конфликта интересов» также нельзя исключить».

При этом председатель Комитета СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко отметил, что Министерство экономического развития должно играть координирующую роль, формировать предложения совместно с регионами. «От активности регионов, безусловно, зависит успех реализации национальных проектов».

На заседании выступили врио директора Департамента планирования территориального развития Министерства экономического развития РФ Алексей Елин, заместитель директора Департамента регионального Министерства экономического развития Ольга Суздальцева, заместитель директора Департамента межбюджетных отношений Министерства финансов Вадим Васильев, директор Департамента развития человеческого капитала и территориального развития Министерства РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Григорий Смоляк, директор Департамента инвестиционных проектов Министерства РФ по делам Северного Кавказа Сослан Абисалов, заместитель руководителя Департамента экономической политики и развития города Москвы Полина Крючкова и другие.

Участники «круглого стола» рекомендовали Правительству РФ при разработке проекта стратегии социально-экономического развития РФ на долгосрочный период закрепить в нем задачи по сокращению уровня межрегиональной дифференциации в социально-экономическом развитии регионов, совершенствованию системы расселения на территории России.

Правительству РФ также рекомендовано продолжить совершенствование мер и механизмов государственной поддержки регионов на основе принципа дифференцированного подхода с учетом демографической ситуации, особенностей системы расселения, уровня и динамики развития экономики и специфических природных условий.

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