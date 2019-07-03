Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#главное03.07.2019 09:44

Всероссийский чемпионат «Воздушно-инженерная школа»

В г. Владимир стартовал восьмой Всероссийский чемпионат «Воздушно-инженерная школа», который традиционно проходит при поддержке Госкорпорации «Роскосмос». В соревнованиях принимают участие более 300 человек из 63 команд студентов из ведущих технических вузов России, школьников, учащихся лицеев, колледжей, учреждений дополнительного образования, а также команды из королевства Таиланд и Мексики.

В церемонии открытия Чемпионата принял участие директор Департамента развития персонала и сопровождения проектов Дмитрий Шишкин. Обращаясь к участникам мероприятия, он отметил важность организации соревнований Воздушно-инженерной школы в деле развития инженерных компетенций в ракетостроении, а также пожелал каждому участнику соревнований сделать новый шаг навстречу своей будущей карьере.

В ходе недельной программы участники Чемпионата будут защищать проекты по разработке моделей ракет-носителей и обучающих спутников, получат практические знания в области 3D-моделирования, механики, радиоэлектроники, баллистики. Помимо этого, они смогут встретится с ведущими отраслевыми экспертами и получить знания по современным тенденциям развития космической деятельности.

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