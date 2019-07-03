Встреча с Михаилом Шемякиным

Source: President of Russia – Kremlin

В.Путин: Прошу.

Михаил Михайлович, что это Вы такое интересное принесли?

М.Шемякин: Как всегда, с каким‑то эстетическим барахлом. (Смех.) Это одна [книга] из 16 томов, над которыми я работаю. Уже четыре тома готовы. Это первый том – «Буква. Слово. Текст».

Как Вы знаете, я свыше пятидесяти лет занимаюсь исследованием, анализом психологии человека в искусстве. Создана лаборатория, которая занимается исследованием, что же происходит на Западе, и сравнением с тем, что происходит в России.

И одна из таких книжек, которую выпускает ФСБ, – «Следствие продолжается». Мы с Вами в этой книжке вместе. Я здесь (показывает на обороте), а Вы вот здесь, немножко в другой форме.

В.Путин: Ух ты, где Вы нашли такое?

М.Шемякин: Это постоянно выходит. Это уже десятый том. Я там помогаю, оформляю, делаю кое‑какие заметки. Так что весь отдел передаёт Вам большие приветы.

В.Путин: Хорошо. Спасибо.

М.Шемякин: Все Вас помнят, как всегда, молодым и деятельным.

В.Путин: Спасибо большое. А это что такое?

М.Шемякин: А здесь просто‑напросто мои проекты, о которых я хочу с Вами сегодня говорить. Но прежде всего это моё наследие. То есть фактически я считаю, что всё, что я сделал за все эти годы, что я наработал, будучи выгнанным из Советского Союза с пятьюдесятью долларами в кармане, – я создал и институт, и громаднейшую уникальную библиотеку, собрание работ, редчайших автографов, начиная с Игоря Стравинского, и прочее, – всё, что наработано, хочу, чтобы это продолжало развиваться, пока я жив, и всё это чтобы досталось России.

То есть я фактически всё своё творчество и всё, что собрано, хочу передать России, чтобы это после моего ухода, а мы все невечные, осталось и продолжало функционировать. Как всегда, хочу просить поддержки, чтобы это функционировало.

В.Путин: Михаил Михайлович, а Ваш фонд? Вы же создали фонд в Санкт‑Петербурге.

М.Шемякин: Я как раз принёс материалы фонда. Помните, Вы мне когда‑то подарили [помещение] для моей мастерской и для житья, но я, так сказать, там ни одного дня не прожил, я сразу сделал это образовательным центром.

А квартира там небольшая, находится в другом месте, где мы обитаем иногда с Сарой, когда приезжаем. А фонд занимается уже в течение 16 лет исследовательскими, образовательными программами ежегодно. И мы делаем эти научные выставки.

Это, кстати, каталог выставки. И плюс ко всему я являюсь профессором в «Штиглице», веду свою группу. В следующем году у меня уже диплом, то есть шесть человек – это мои студенты, и два человека – это мои аспиранты. В следующем году защита диплома, и я фактически подготовил людей, способных выступать на мировой арене.

Поскольку нас вытесняют отовсюду, как Вы знаете, в связи с этими дурацкими санкциями, но мы боремся, «нас мало, но мы в тельняшках». Так что, думаю, как всегда, как говорил в своё время один из наших вождей, «победа будет за нами». Эти слова я помню.

В.Путин: Хорошо. Давайте сейчас поговорим подробнее.

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