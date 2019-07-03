В Пермском крае осужден иностранный гражданин за перевозку более 7,5 кг наркотиков

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Краснокамский городской суд Пермского края рассмотрел уголовное дело в отношении гражданина Азербайджана Забила Мамедова. Он признана виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 УК РФ (незаконное приобретение, хранение и перевозка без цели сбыта наркотических средств в крупном размере).

В суде установлено, что 25 мая 2018 года на подъезде к г. Перми на трассе «М7- Волга» в Краснокамском районе Пермского края сотрудниками правоохранительных органов был задержан автомобиль под управлением Мамедова.

В ходе обыска автомашины правоохранителями было обнаружено более 7,7 кг гашиша, а также 2,2 грамма кокаина.

Следствием было установлено, что злоумышленник приобрел наркотики за денежное вознаграждение и перевозил его в дверях своего автомобиля.

Наркотики были незамедлительно изъяты из незаконного оборота.

Суд, с учетом позиции государственного обвинения, приговорил Мамедова к 4 годам и 3 месяцам с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, штрафу 400 тыс. рублей, конфискации в доход государства автомобиля как средство совершения преступления.

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