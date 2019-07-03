В Совете Федерации подвели итоги реализации федеральной акции «Надежный партнер»

Source: Russia – Council of the Federation

Заседание провел заместитель председателя Комитета СФ по экономической политике Ю. Федоров.

Заместитель председателя Комитета СФ по экономической политике Юрий Федоров ФедоровЮрий Викторовичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Удмуртской Республики провел заседание, посвященное подведению итогов VI федеральной акции «Надежный партнер».

Сенатор отметил, что акция направлена на развитие партнёрских взаимоотношений поставщиков и потребителей энергоресурсов при соблюдении баланса их интересов.

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В рамках мероприятия состоялась дискуссия на тему «Взаимодействие поставщиков и потребителей энергоресурсов: качественное, надёжное энергоснабжение и своевременные расчёты за энергоресурсы как грани развития энергетики». Обсуждалась ситуация на розничном и оптовом рынках электроэнергии, рассматривались вопросы развития энергетики, сервисов и услуг, представляемых энергокомпаниями.

Совет Федерации и профильный Комитет СФ уделяют особое внимание развитию энергетики

Юрий Федоров подчеркнул, что Совет Федерации и профильный Комитет СФ уделяют особое внимание развитию энергетики. Сенатор рассказал, что в ближайшее время стартует лицензирование энергосбытовой деятельности. «Во время процесса лицензирования будет проведена оценка механизмов обслуживания клиентов на соответствие установленным критериям. Надо чётко рассматривать динамику перехода расчётов и обмена документами в электронном виде. Согласно статистике доля безналичных расчетов в розничном товарообороте в России составляет 61 процент. Это по физическим лицам. Переход на электронный документооборот юридических лиц тоже необходимо стимулировать и всячески поощрять. На мой взгляд, критерии лицензирования должны развиваться из года в год, но предсказуемо для самих лицензиатов. В связи с этим всестороннее обсуждение, постоянный общественный и, возможно, даже парламентский контроль играют важную роль. При необходимости Комитет СФ может предоставить площадку для дискуссий заинтересованных сторон».

Юрий Федоров

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Подведение итогов реализации федерального проекта «Надежный партнер»

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Подведение итогов реализации федерального проекта «Надежный партнер»

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Подведение итогов реализации федерального проекта «Надежный партнер»

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Подведение итогов реализации федерального проекта «Надежный партнер»

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Подведение итогов реализации федерального проекта «Надежный партнер»

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Подведение итогов реализации федерального проекта «Надежный партнер»

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По словам сенатора, поставка качественного ресурса невозможна без развития инфраструктуры. «Нельзя не упомянуть про процесс цифровизации электросетевого комплекса, призванный повысить эффективность деятельности, снизить сетевые потери, сократить время аварийных ремонтов и самое главное, модернизировать электросетевые активы. Износ 76 процентов фондов, превышающий нормативный срок службы — это серьёзные цифры. Совет Федерации будет пристально следить за этой работой».

Как пояснил Юрий Федоров, переход на качественно новое оборудование и технологии требует финансовых затрат. При этом тарифная нагрузка на потребителя не должна увеличиваться. «Мы давно говорим про необходимость введения эталонного ценообразования и стимулирования перехода к долгосрочному тарифному регулированию сетевого комплекса. Этот вопрос планируем детально обсудить в рамках отдельного мероприятия в период осенней сессии. Безусловно, затронем тему перекрёстного субсидирования в электроэнергетике и инициативы по перераспределению нагрузки на потребителей».

В заседании приняли участие заместитель Министра энергетики РФ Юрий Маневич, председатель наблюдательного совета Ассоциации «Надёжный партнёр», советник губернатора Ярославской области Виктор Рогоцкий, член правления — начальник правового управления «НП Совет рынка» Николай Рощенко, представители общественных объединений и экспертного сообщества.

В завершение мероприятия состоялось торжественное награждение лауреатов федеральной акции «Надежный партнер».

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