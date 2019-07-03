Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор принял участие в семинаре Совета молодых депутатов Ставропольского края.

Член Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам, представитель от исполнительного органа государственной власти Республики Коми Дмитрий Шатохин ШатохинДмитрий Александровичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Коми принял участие в семинаре образовательно-просветительского проекта Совета молодых депутатов Ставропольского края «Школа парламентаризма». Подобные семинары, практикумы и мастер-классы стали традицией, основанной Палатой молодых законодателей при Совете Федерации.

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Сенатор провел тренинг «Технология продвижения решений», который дал участникам возможность понять механизмы повышения эффективности принимаемых ими решений, в том числе законодательных. Дмитрий Шатохин рассказал молодым депутатам о деятельности рабочей группы Государственного Совета «Молодежная политика» и рабочей группы Совета Федерации по разработке законопроекта «О молодежи и государственной молодежной политике в Российской Федерации».

Дмитрий Шатохин

«Совет молодых депутатов Ставропольского края – один из наиболее удачных примеров развития молодежного парламентаризма в регионе. На заседании обсуждались такие темы, как бюджетная обеспеченность края, реализации программы «Комфортная городская среда», развитие системы образования», — сообщил Дмитрий Шатохин.

В рамках семинара прошло обсуждение актуальных вопросов совершенствования бюджетного процесса, развития цифрового общества и муниципальных образований, поддержки талантливой молодёжи. Состоялись лекции, тренинги и мастер-классы.

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