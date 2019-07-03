Е. Бибикова: В Псковской области уделяется постоянное внимание вопросам улучшения качества социального обслуживания

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор провела встречу с жителями поселка Середка Псковского района и прием граждан.

Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике, представитель от исполнительного органа государственной власти Псковской области Елена Бибикова БибиковаЕлена Васильевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Псковской области в рамках работы в регионе провела встречу с жителями поселка Середка. В беседе участвовала глава Псковского района Наталья Федорова.

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Сенатор обсудила с жителями реализацию Стратегии действий в интересах граждан старшего поколения, а также создание системы долговременного ухода в Псковской области.

Главный принцип новой системы — индивидуальный подход к каждому пожилому человеку

«Президент РФ в Послании Федеральному Собранию заявил о необходимости коренных изменений в системе помощи пожилым людям, нуждающимся в долговременном уходе. Внедрение системы долговременного ухода началось в стране в прошлом году. Для этого были выбраны шесть пилотных регионов, и Псковская область стала одним из них. Главный принцип новой системы — индивидуальный подход к каждому пожилому человеку. В зависимости от его потребностей и состояния здоровья выбирается подходящий вариант ухода на дому или же в стационаре. Сейчас в регионе создается служба сиделок, школа родственного ухода, планируется создание института приемных семей для пожилых».

Также сенатор провела прием граждан. Елена Бибикова дала разъяснения по вопросам учета времени срочной службы в армии в трудовом пенсионном стаже мужчин, сроков начисления пенсии за трудовой стаж в советское время, индексации пенсий работающим пенсионерам, досрочного выхода на пенсию людей, работающих в тяжелых условиях. Также поступили обращения о порядке выплаты надбавок по достижению 80 лет и назначения социальных выплат ветеранам труда.

Кроме того, жители задали вопросы о сроках газификации многоквартирных жилых домов, работе скорой помощи и участкового отдела полиции Псковского района.

Елена Бибиковой дала необходимые разъяснения. Парламентарий будет прорабатывать обращения совместно с руководством Псковского района.

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