Инновационный робот-дефектоскоп инженеров СПбГУ станет частью повседневной жизни

Source: Saint Petersburg State University in Russian

Полпред президента в СЗФО Александр Гуцан, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, а также главы Новгородской, Псковской, Мурманской, Архангельской областей ознакомились с установкой. Презентацию проекта провел студент Санкт-Петербургского университета, генеральный директор малого инновационного предприятия «СПбГУ Дайнэмикс» Дмитрий Грохольский.

Магистральные трубопроводы — это потенциально наиболее опасные объекты, которые должны функционировать бесперебойно. Робот, созданный университетскими инженерами, позволяет выявить все существующие дефекты тепловых сетей, включая коррозионные отложения и дефекты сварочных соединений. Диагностический комплекс состоит из двух элементов — центрального модуля и средства механической доставки, представленного не гусеничными лентами, а колесами. Эта конструктивная особенность позволяет роботу легко и не переворачиваясь проходить круто изогнутые обводы, повороты на 90 градусов и даже Т-образные переходы, что не способны сделать другие существующие на сегодняшний момент образцы. Устройство может работать в экстремальных условиях — в неопорожненной трубе, при температуре до +80 градусов.

Представленный на форуме образец рассчитан на работу в трубах диаметром от 500 до 1000 мм, однако при замене конструкции робот может функционировать на теплосетях любого размера. Рабочий прототип был представлен на Российском энергетическом форуме, где привлек внимание представителей нефтяной промышленности, — в «СПбГУ Дайнэмикс» поступил запрос на создание робота для диагностики нефтепроводов, диаметр которых может достигать и 300, и 150 мм.

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Роботизированный диагностический комплекс — уникальная конструкция, не имеющая аналогов в мире. В настоящее время она проходит лабораторные испытания и готовится к запуску в серийное производство. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко подчеркнул, что это чрезвычайно нужная разработка и чем быстрее получится внедрить ее в практику, тем лучше. По словам ректора СПбГУ Николая Кропачева, это вполне реально осуществить в ближайшее время.

Организаторы выразили благодарность Санкт-Петербургскому университету и его ректору Николаю Кропачеву за содействие в организации площадки «Робототехника» межрегионального молодежного образовательного форума «Ладога».

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