Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор принял участие в семинаре для центров передового опыта и экспертов по профилактике и борьбе с неинфекционными заболеваниями.

Первый заместитель председателя Комитета СФ по социальной политике, представитель от исполнительного органа государственной власти Ярославской области Игорь Каграманян КаграманянИгорь Николаевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Ярославской области принял участие в семинаре для центров передового опыта и экспертов в Российской Федерации по профилактике и борьбе с неинфекционными заболеваниями. Мероприятие организовано Европейским офисом Всемирной организации здравоохранения по профилактике неинфекционных заболеваний и борьбе с ними совместно с Министерством здравоохранения РФ.

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Сенатор отметил, что развивающееся сотрудничество России и Всемирной организации здравоохранения, в том числе в области профилактики и борьбы с неинфекционными заболеваниями, позволяет экспертам обмениваться накопленным опытом, тем самым способствуя укреплению системы здравоохранения.

Парламентарий обратил особое внимание на развитие профилактики и формирование у населения приверженности к здоровому образу жизни.

По всей России проводятся масштабные скрининги здоровья населения

«Сейчас по всей России проводятся масштабные скрининги здоровья населения, развернута работа по снижению воздействия контролируемых факторов риска, в том числе с помощью информирования населения об их вреде, что должно способствовать снижению уровня смертности и увеличению продолжительности жизни наших граждан», — сказал Игорь Каграманян.

В рамках семинара был отмечен научный вклад России в борьбу с неинфекционными заболеваниями в Европейском регионе ВОЗ, продемонстрированы последние разработки и расширен список экспертов, работающих с Европейским офисом ВОЗ по профилактике неинфекционных заболеваний и борьбе с ними за счет специалистов из региональных центров здравоохранения и молодых ученых.

В мероприятии приняли участие представители Европейского регионального бюро ВОЗ, заинтересованных министерств и ведомств, научного сообщества, ведущих научно-исследовательских центров России.

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