Source: President of Russia – Kremlin

Главные темы форума – вопросы международной безопасности и стабильности, развитие цифровой экономики, молодёжной и экологической политики, перспективы работы межпарламентских институтов.

В работе форума приняли участие представители 132 государств, около 800 парламентариев и экспертов, среди которых, в частности, президент Межпарламентского союза Габриэла Куэвас Баррон, председатель Великого национального собрания Турции Мустафа Шентоп, председатель Панафриканского парламента Роже Нкодо Данг, председатель Парламентской конференции Балтийского моря Йорген Петтерссон и другие.

Первый Международный форум «Развитие парламентаризма» прошёл в Москве в июне 2018 года.

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